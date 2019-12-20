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Cinayet sanığı: Ölen için cezaevinde Yasin okuyorum

DHA

ERZURUM'da, adliye çıkışı çıkan bıçaklı kavgada  İbrahim Hakkı Turgut'u (23) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zafer Çınar (29) ile ağabeyi Sadri Çınar'ın (31) yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis cezası istenen Zafer Çınar, "İbrahim yüzüme doğru bıçak sallıyordu. Yaptığım meşru müdafaadır. Ben bıçağı savurduğumda ayağı kaydı düştü. Bıçak kalbine girmiş. Takdiri ilahi, ben vurmadım.  8,5 aydır cezaevindeyim. Cezaevine girdiğimden beri Yasin okuyorum. Benim kardeşimdi diyerek, her gece üzülüyorum" dedi. 

ERZURUM'da, adliye çıkışı çıkan bıçaklı kavgada  İbrahim Hakkı Turgut'u (23) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zafer Çınar (29) ile ağabeyi Sadri Çınar'ın (31) yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis cezası istenen Zafer Çınar, "İbrahim yüzüme doğru bıçak sallıyordu. Yaptığım meşru müdafaadır. Ben bıçağı savurduğumda ayağı kaydı düştü. Bıçak kalbine girmiş. Takdiri ilahi, ben vurmadım.  8,5 aydır cezaevindeyim. Cezaevine girdiğimden beri Yasin okuyorum. Benim kardeşimdi diyerek, her gece üzülüyorum" dedi. 
Olay, 21 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bıçaklı yaralama suçundan davalık olan taraflar, adliye çıkışı, cadde ortasında karşılaştı. Çıkan bıçaklı kavgada Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Zafer Çınar ise İbrahim Hakkı Turgut'un arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan Zafer Çınar, tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavgaya karışan ağabeyi Sadri Çınar ise serbest bırakıldı. Kamera görüntülerinin delil olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda 2 kardeş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
YARGILAMA BAŞLADI
Dün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Zafer Çınar, Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi'nden, tutuksuz sanık ağabey Sadri Çınar ise Horasan Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise  İbrahim Hakkı Turgut'un babası Murat Turgut, şikayetçi olarak hazır bulundu. 
Savunması sorulan tutuklu sanık Zafer Çınar, ölen İbrahim Hakkı Turgut'un abisi İsmail Turgut'un, kendi ağabeyi Sadri Çınar'ı bıçakladığı için davalık olduğunu anlatarak, "İbrahim birlikte yiyip, içtiğim arkadaşımdı. Öz kardeşim kadar seviyordum. Abi-kardeş gibiydik. Abimin bıçaklanması olayından önce İbrahim Hakkı Turgut, beni 3 yerimden bıçaklamıştı. Araya babasının ve arkadaşlarının girmesiyle barıştık. Daha sonra ne olduysa, abisi İsmail, abimi bıçakladı. Duruşması için gittiğimiz adliyede İbrahim bana çakmak fırlattı ve tehditler savurdu. Duruşmadan çıktık, adliyeden yaya olarak ayrıldık. Bizi takip ediyorlarmış. Cumhuriyet Caddesi'ndeki alışveriş merkezi önünde İbrahim Hakkı Turgut ile arkadaşı Muhammed Taha Yalçın bize pusu kurmuşlar. Olaydan önce beş katlı binadan düştüm, yoğun bakımda kaldım. Vücudumda 18 kırık vardı. Onlarla uğraşacak durumda değildim. İbrahim abime tekmeye vurdu. Muhammet, 'bıçağını çek, onları vur' deyince, ikisi bıçaklarını çekti. Bana savurmaya başladılar. Abimden korktum, ben de çıkardım bıçağı. Adliyeye girerken bıçağı çimler arasına saklamıştım. Çıkışta aldım. Birbirimize bıçak savururken, İbrahim'in ayağı kaydı. O anda bıçak kalbine saplanmış. Takdiri ilahi ben vurmadım, haberim yok. Yere düşünce bıçak saplanmış. Kendimi, iki kişi arasında korudum. Yaptığım meşru müdafaadır. Muhammet de beni bıçakladı. Öldürme niyetim olsaydı, gelen ambulansa 'ilk onu götürün' dedim. Sizce ben öldürecek olsam bunları yapar mıyım? Orada Muhammet'i de onu da öldürürdüm. 8,5 aydır cezaevindeyim. Cezaevine girdiğimden beri Yasin okuyorum. Benim kardeşimdi diyerek, her gece üzülüyorum" diye konuştu.
POLİS MEMURU TANIK OLARAK DİNLENDİ
Tanık olan polis memuru da gözlükçüye girdiği sırada birbirine bıçak sallayan 2 kişi gördüğünü ifade ederek, "İki kişi birbirine bıçak sallayarak geliyordu. Ölen kişi savurdu, Zafer kendini geri çekince bıçak isabet etmedi. Ayırmaya çalıştım, bağırdım ancak sesimi duymuyorlardı. Ortam çok kalabalık olduğu için silahımı kullanamadım. Daha sonra Zafer savurunca, İbrahim'in kalbine girdi. Bıçaklandığı anı bizzat gördüm. Daha sonra bıçaklanan kişi yere düştü. Zafer kaçmaya başladı, ben peşinde koştum onu yakaladım" dedi.
Zafer Çınar'ın avukatı Ümit Teymuroğlu ise müvekkiline karşı iki kişi tarafından yapılan planlı bir saldırı olduğunu savundu. Müvekkilinin kendisini ve abisini korumak için içgüdüsel olarak hareket ettiğini söyleyen avukat Teymuroğlu, "Müvekkil, yaşam hakkına yapılan bu ölümcül saldırıyı, saldırı ile orantılı olarak defetmek için kendini savunduğu sırada rastgele savurduğu bıçak ile maktul yaralanıyor. Müvekkil hukukun kendine verdiği meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Çünkü hukuk hakkın ve haklının saldırıya uğramasına izin vermez" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Zafer Çınar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan İbrahim Hakkı Turgut'un bıçaklandıktan sonra yere düştüğü anı gösteren görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, bıçaklı saldırıda çevredeki vatandaşların kaçıştığı, Turgut'un bıçaklandıktan sonra bir süre yürüyüp, yere düştüğü görülüyor.

ERZURUM

20 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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