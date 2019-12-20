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Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar

İHA

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, vajinismus hakkında doğru bilinen yanlışlar ile ilgili bilgiler verdi. Op. Dr. Esra Demir Yüzer, "Vajinismus, tedavisi mümkün olan ancak tedavi edilmediğinde evliliklere zarar veren bir hastalıktır.Vajinismus, kadının tedaviye gelmesi için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle vajinismus ''erteleme hastalığı'' olarak da adlandırılır" dedi.

Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, vajinismus hakkında doğru bilinen yanlışlar ile ilgili bilgiler verdi. Op. Dr. Esra Demir Yüzer, “Vajinismus, tedavisi mümkün olan ancak tedavi edilmediğinde evliliklere zarar veren bir hastalıktır.Vajinismus, kadının tedaviye gelmesi için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle vajinismus ‘’erteleme hastalığı‘’ olarak da adlandırılır” dedi.
Op. Dr. Esra Demir Yüzer, doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı;
“YANLIŞ: Vajinismus zamanla kendiliğimden düzelir.
DOĞRU: Vajinismus psikolojik bir hastalıktır. Mutlaka tedavi etmek gereklidir. Evde bekleyerek yıllar geçer . Bugün yarın derken kadınlar mutluluklarından çalarlar ve evlilikler bozulabilir.Halbuki vajinismus doğru yöntemler kullanıldığında ile 1 ile 3 gün arasında başarıyla tedavi olan bir hastalıktır.
YANLIŞ:Kendini zorlayarak denemeye devam edilmelidir.
DOĞRU :Vajinismus cinsel ilişki esnasında vajen kaslarının kasılmasına bağlı olarak cinsel ilişkinin olamamasıdır. Zorlamak kasılmış olan vajen girişinde travmaya neden olarak kadını cinsel ilişkiden daha da korkutur ve süreci daha da zorlaştırır.
YANLIŞ: Vajinanın dar olması vajinismusa neden olur.
DOĞRU: Vajen, üreme ve doğurma kanalı olarak görev yapar. Vajinismusta cinsel ilişkinin olmaması vajenin dar olmasına değil ,vajen girişinin vajenin bu bölgesinde yer alan kasların kasılmasına bağlı olarak daralmasına bağlıdır.
YANLIŞ: Vajinismus tedavi edilemez.
DOĞRU : Vajinismus tedavi başarısı %100 olan bir hastalıktır. Doğru tedavi teknikleri ile tedavi süresini çok kısaltır ve kalıcılığı sağlar.
YANLIŞ:Vajinismus çok az kadında görülür.
DOĞRU: Vajinismus özellikle kapalı toplumlarda sıklıkla görülen bir hastalıktır.Türkiye de her 10 kadından 1 inde vajinismus görülmektedir. Ancak kadınlar bu sorunu çoğunlukla kimseyle paylaşmadıkları için sadece kendilerinin vajinismus hastalığı olduğunu sanarlar ve bu durumdan utandıkları ve korktukları için tedaviye gelmekte çekinirler.
YANLIŞ: Eğer başka bir erkekle evlenirsem vajinismus sorunu geçer.
DOĞRU: Vajinismus sorunu yaşayan kadında boşanıp başka bir erkekle evlenmek çare değildir.Üstelik vajinismus hastalarının çoğu eşiyle severek evlenirler. Cinsel ilişkide bulunamayınca erkeklerde sıklıkla ‘’Acaba eşim beni mi istemiyor, beni yeteri kadar sevmiyor mu ? ‘’düşüncesi sıklıkla oluşmaktadır. Doğru olan kadın ve erkeğin vajinismusu bir hastalık olarak kabul edip, evlilikleri sarsılmadan tedavi olmalarıdır.
YANLIŞ:Vajinismus hastalarının çocuğu olmaz.
DOĞRU : Erkeğin dış genital bölgeye yaklaşabildiği hallerde tam bir cinsel ilişki olmasa da gebelik oluşabilir. Bazı vajinismus hastaları tüp bebek ya da aşılama tedavileri ile gebe kalma yolunu seçebilirler. Ancak vajinismus tedavisi olmadan gebe kaldıklarında vajinismus tedavisi daha da gecikeceğinden bizim istemediğimiz bir durumdur.
YANLIŞ: Vajinismus tedavisinde kızlık zarının ameliyatla açılması gerekmektedir.
DOĞRU: Vajinismus vajen girişinin kasılması nedeniyle cinsel ilişkinin olamamasıdır.Bu yüzden kızlık zarı ameliyatla açılsa da vajen kasları kasılacağından tedaviye katkısı olmayacaktır.”

ERZURUM

20 Aralık 2019 Cuma

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