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YORUM KURALLARINI OKUDUM

DHI saç ekimi birçok avantaj sağlıyor

İHA

Sapphire Hair Clinic Doktoru Vedat Tosun, DHI (Direct Hair ImplantationDoğrudan Saç Ekimi) Saç Ekimi metodu, tek tek toplanılan saç köklerinin otomatik Choi implanter kalemleriyle ekim alanına yerleştirildiğini belirtti. Tosun, DHI Saç Ekiminde, kalınlığı 0.6 mm ve 1 mm arasında değişen cerrahi kalem ile alınan greftler ayrıştırılıp temizlendikten sonra kafa derisine herhangi bir kanal açmaksızın direkt olarak nakledildiğini belirterek, "Normal saç ekim yöntemlerinde iki ayrı seferde yapılan bu işlem, DHI Saç Ekiminde implanterler ile tek seferde yapıldığı için doğrudan saç ekimi olarak...

DHI saç ekimi birçok avantaj sağlıyor

Sapphire Hair Clinic Doktoru Vedat Tosun, DHI (Direct Hair ImplantationDoğrudan Saç Ekimi) Saç Ekimi metodu, tek tek toplanılan saç köklerinin otomatik Choi implanter kalemleriyle ekim alanına yerleştirildiğini belirtti. Tosun, DHI Saç Ekiminde, kalınlığı 0.6 mm ve 1 mm arasında değişen cerrahi kalem ile alınan greftler ayrıştırılıp temizlendikten sonra kafa derisine herhangi bir kanal açmaksızın direkt olarak nakledildiğini belirterek, “Normal saç ekim yöntemlerinde iki ayrı seferde yapılan bu işlem, DHI Saç Ekiminde implanterler ile tek seferde yapıldığı için doğrudan saç ekimi olarak adlandırılıyor. Özel implanter kalemleriyle gerçekleştirilen DHI Saç Ekimi operasyonları, deneyimli bir cerrahın yoğun dikkatini ve emeğini gerektiriyor. Ayrıca saç ekiminde kullanılan bu medikal cihazların maliyeti sebebiyle DHI saç ekimi, diğer tekniklere göre daha yüksek fiyatlı gerçekleştiriliyor” dedi.
Vedat Tosun, DHI Saç Ekimin gerektirdiği özenli uygulamaya ve medikal cihazlardan kaynaklanan yüksek maliyete dikkat çekerek, “Son zamanlarda yoğun merak uyandıran DHI saç ekimi metodu, FUE tekniğinden çok da farklı değildir. DHI Saç Ekiminde tek tek toplanılan saç kökleri, otomatik implanter cihazlar ile yerine yerleştirilir. Greftlerin bu şekilde yerleştirilmesiyle kökler fazla bekletilmeden ekilir DHI Saç Ekiminde, ancak bunun saç köklerinin yaşam döngüsüne olumlu açıdan çok büyük bir etkisi yoktur. Ayrıca implanter cihazların maliyeti ve operasyonun daha fazla vakit alması, DHI Saç Ekiminin fiyatını yükseltmektedir.” diye konuştu.
Vedat Tosun, DHI saç ekimi tekniğinin uygulaması ve avantajları konusunda ise şunları söyledi;
“DHI Saç Ekiminde donör bölgedeki saç kökleri özel bir cihaz yardımıyla gevşetilir ve kökler tek tek toplanır.
DHI Saç Ekiminde ekilecek olan saç kökleri, içlerinde bir parça doku ve saç kökünü barındırdığı için ayrı ayrı sınıflandırılır.
DHI Saç Ekiminde saç köklerinin nakli için en uygun açı ve doğru yönler belirlenir.
DHI Saç Ekiminde toplanan saç follikülleri, implanter kalemin içine birer birer yerleştirilir.
DHI Saç Ekiminde kişinin saç kökü ve kalınlık yapısına uygun ölçülerde implanter kalem uçları kullanılır.
DHI Saç Ekiminde saç kökleri yerleştirilirken kesi uygulanmaz, deride yuvarlak yuvalar oluşturulur ve buralara greftler konulur.
DHI Saç Ekimi tamamlandıktan sonra saç derisi hızlı bir iyileşme sürecine girer.
DHI saç ekiminin FUE tekniğinden farkları
DHI saç ekimimde saç folikülleri, FUE saç ekimi tekniğinde olduğu gibi mikro motorlar yardımıyla ense kökünden nadiren de olsa sakal ya da göğüsten alınıp saçın döküldüğü ve seyreldiği bölgelere ekilir. DHI Saç Ekimi tekniğinin aşağıda belirtilen farkları bu noktadan sonra başlar:
DHI Saç Ekimi yönteminin en önemli farklarından biri saçların tıraş edilmeden saç ekimi yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. FUE yönteminde de tıraşsız saç ekimi yapılır: saç ekimi alanı tıraşlanmaz ancak saç köklerinin alınacağı bölge tıraş edilir.
DHI Saç Ekimi, FUE tekniğine göre daha uzun sürüyor. Örneğin 3 bin greftlik bir FUE saç ekimi operasyonu ortalama 6 saatte bitirilebilirken, DHI saç ekimiyle bu işlem günde 6 saat ayrılarak 2 günde ancak tamamlanabilir.
DHI Saç Ekimi operasyonunda saç kökleri donör bölgeden alındıktan sonra 12 dakika içinde ekildikleri için, saç köklerinin vücut dışında beklemeleri söz konusu değildir. Bu da saç köklerinin zarar görme ihtimalini çok aza indiriyor.
DHI Saç Ekiminde saçların tamamen dökülmediği alanlarda, saç arasına daha kolay ekim yapabilir.
DHI Saç Ekiminde özellikle dar alanlarda yapılan saç ekimlerinde daha yoğun saç ekimi yapılabilir.
DHI Saç Ekimi Avantajları
DHI Saç Ekiminde kullanılan implanter kaleminin ince uçlu yapısı sayesinde saç nakli daha sık gerçekleştirilebilir.
DHI Saç Ekiminde folliküllerin bekleme süreci en aza indirildiği için, greft kaybı da azalır.
Implanter ile DHI Saç Ekiminde açı ve yön verme kolaylaşır, ekilen saç köklerinin açıları rahat şekilde belirlenebilir.
Implanter ile saç kökü genişliğinde deliklerin açıldığı DHI Saç Ekiminde operasyon en az hasarla tamamlanır.
DHI Saç Ekiminden sonra saç derisi hızlı bir iyileşme sürecine girer.”

ERZURUM

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:25
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  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 16:59
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