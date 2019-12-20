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12 yılda 3 bin 198 hasta kurtardılar

DHA

ERZURUM Sağlık Müdürlüğü acil müdahale ekipleri, 2007 yılından bugüne kadar kış aylarında 5 paletli ambulans ve 2 snowtrackla, yolu kardan kapalı köylerden toplam 3 bin 198 hastayı hastanelere ulaştırdı. Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Bu araçlar olmasa, bu hastaların belki yarıya yakını veya üçte biri hayatta olmkayacaktı. Paletli ambulanslar kış aylarında insanlar için umut oluyor" dedi.

ERZURUM Sağlık Müdürlüğü acil müdahale ekipleri, 2007 yılından bugüne kadar kış aylarında 5 paletli ambulans ve 2 snowtrackla, yolu kardan kapalı köylerden toplam 3 bin 198 hastayı hastanelere ulaştırdı. Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Bu araçlar olmasa, bu hastaların belki yarıya yakını veya üçte biri hayatta olmkayacaktı. Paletli ambulanslar kış aylarında insanlar için umut oluyor" dedi.
Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, 112 Acil Komuta Merkezi'nde kışa yönelik hazırlıkları hakkında bilgi verdi. 112 görevlileri, paletli ambulanslar ve snowtrack ambulansın bulunduğu toplantıda konuşan Bedir, sağlık ekibi olarak kışa hazır olduklarını belirtti. 71 ambulans, 5 paletli ambulans ve 2 snowtrackla kışa yönelik tedbirlerini aldıklarını ifade eden Bedir, paletli ambulansların 3'ünün kış mevsiminin ağır geçtiği güney ilçelerinde konuşlanacağını anlattı.
Erzurum Sağlık Müdürlüğü'ne 2007 yılında gönderilen 5 paletli ambulans ve 2 snowtrackın bölgede özellikle kış aylarında insanlar için umut olduğunu kaydeden Bedir, "2007 yılından itibaren 3 bin 198 hastamızı bu araçlarla kent merkezindeki hastalara nakletmişiz. Bu araçlar olmasa bu hastaların belki yarıya yakını ya da üçte biri hayatta olmayacaktı. Paletli ambulanslar, bölge insanı için bir umut oluyor. İlimizde geçen yıl 473 vaka kar üstü paletli ambulans ile 46 vaka ise ulaşılması mümkün olmayan köylerden snowtracklarla alındı. Snowtrack araç önünü görebildiği zaman gidebilen bir araç. 2-3 metre kara kadar bu aracı kullanma şansımız var. Bu araçlar sayesinde Erzurum'da ulaşamadığımız köy, mahalle ya da mezra yok. Kış aylarında yolu kapalı yerleşim birimlerinden aldığımız hastaların önemli bölümünü kadın doğum hastaları oluşturuyor. Bir bölümünü kalp damar hastaları yaşlılar, bir bölümünü ise muhtemel travma hastaları oluşturuyor" diye konuştu.
ANNE OTELİNDE 400 GEBE MİSAFİR EDİLDİ
Erzurum'da kış aylarında bir uygulamanın da anne oteli olduğunu vurgulayan Bedir, geçen yıl 400 annenin doğuma 10-15 gün kala bulundukları yerden alınarak otelde misafir edildiklerini söyledi. Türkiye genelinde 700 civarında kadının anne otellerine alındığını vurgulayan Bedir, Erzurum'da ise bir yılda 400 annenin doğum öncesi misafir edildiği bilgisini verdi.
KADIN EĞİTMEN PALETLİ AMBULANS KULLANDI
Basın toplantısının ardından Sağlık Müdürlüğü'nde 9 yıldan beri paramedik olarak görev yapan Büşra Bayoğlu, paletli ambulansla kısa bir sürüş gösterisi yaptı. Ambulans sürüş teknikleri eğitmeni olduğunu vurgulayan Bayoğlu, vatandaşlara hizmet ettikleri için mesleğini çok sevdiğini söyledi. Erzurum'un kışına alıştıklarını ancak Tekman, Hınıs, Karayazı, Karaçoban gibi güney ilçelerinde görev yapmanın çok zor olduğunu ifade eden Bayoğlu, 2-3 metre kar kalınlığında paletli ambulanslarla hastaları hastanelere nakletmeye çalıştıklarını belirtti.

ERZURUM

20 Aralık 2019 Cuma

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