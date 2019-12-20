Aşkale’de ‘Akademik Başarıyı Artırmanın Yolları’ konferansı düzenlendi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Aşkale’de öğrenci ve öğretmenlere "Akademik Başarıyı Artırma Yolları ve Akademik Başarıya Etki Eden Faktörlere Bütüncül Sağlık Yaklaşımı" konulu konferans verildi.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Meltem Oral'ın yürütücü olduğu öğrenci katılımlı toplumsal duyarlılık projesi kapsamında Yeniköy İlköğretim öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere sunum yapıldı.

Yüksekokul öğrencilerinin sunum yaptığı ve Atatürk Üniversitesi Sağlik Hizmetleri MYO Müdürü Prof.Dr. Nimet Yiğit'in konuk olarak katıldığı proje iki bölüm olarak sunuldu.

ERZURUM 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

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