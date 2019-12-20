Oltu’da ‘Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık’ konferansı düzenlendi

UCİM Erzurum Temsilciliği Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Erzurum Barosu iş birliğinde Oltu Meslek Yüksekokulu’ndaki akademisyen ve öğrencilere yönelik olarak “ Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık Konferansı” düzenlendi.

UCİM Erzurum Temsilciliği Eğitim Komite Üyesi Av. Muhammed Emin Kırıcı, Hukuk Komite Üyesi Elif Nur Akgül ve Eğitim Komite Üyesi Merve Aybüke Özkan‘ın konuşmacı olduğu Oltu Meslek Yüksekokulu’ndaki konferansa Meslek Yüksek Okulu akademisyen ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Çocuk istismarı konusunda hukuki ve sosyolojik bilimsel verileri aktaran konuşmacılar; istismardan korunma yolları ve olası istismar durumunda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin önemli bilgiler aktardılar.

Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Cavit Yeşilyut, “Yapılan konferans oldukça faydalı oldu. Yetişkinler olarak ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri olan çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturmak için bu konferans sayesinde doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmiş olduk. Atatürk Üniversitesi olarak sosyal duyarlılık bazında yapılan çalışmalara oldukça önem verilmekte. Biz de meslek yüksekokulu olarak bu alandaki hassasiyetimizi her fırsatta dile getirmekten çekinmiyoruz. Çocuklar bu ülkenin geleceği ve onları korumak ve bu alanda adımlar atmak hepimizin insanlık görevi” dedi.

UCİM Erzurum Eğitim Komite Üyesi Av. Muhammed Emin Kırıcı ise, “Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Erzurum Barosu iş birliği ile düzenlenen ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ilçe meslek yüksekokullarının tamamına gitmeyi hedeflediğimiz eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün Oltu’daki Meslek Yüksekokulundaki akademisyen ve öğrenciler ile buluştuk. Bu mücadelenin en önemli ayağı eğitim. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, ülkedeki bu kanayan yarayı yok etmek için el birliği ile hareket etmesi gerektiğinden bahisle iş birliklerimiz devam edecek. Hem Erzurum Barosu’nun bir ferdi hem de UCİM eğitimcisi olarak bu alanda hepimize büyük görev düştüğünü söyleyebilirim. Hedefimiz toplumda farkındalık oluşturmak. Bu doğrultudaki hassasiyetlerinden ve yapılan iş birliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi’ne, Erzurum Barosu’na ve bizi yoğun bir ilgi ile dinleyerek misafir eden Oltu Meslek Yüksekokulu müdürü Doç.Dr.Cavit Yeşilyurt başta olmak üzere; tüm Oltu Meslek Yüksekokulu yönetimi, akademisyenleri, personelleri ve tüm öğrencilerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

ERZURUM 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

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