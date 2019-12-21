Hollywood yanağı ile daha keskin bakışlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hollywood yanağı ile daha keskin bakışlar

İHA

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ekrem Keskin, Hollywood yanağı ile daha keskin bakışlara sahip olunabileceğini belirtti.

Hollywood yanağı ile daha keskin bakışlar

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ekrem Keskin, Hollywood yanağı ile daha keskin bakışlara sahip olunabileceğini belirtti.
Günümüz popüler estetik algısında yuvarlak hatlar yerine keskin ve ters üçgen biçimindeki yüzlerin güzel ve çekici bulunduğunu anlatan Op. Dr. Ekrem Keskin, “Yüz yapısı güzellik ve çekiciliğin en belirgin bölgesidir. Yüz bölgesinin yanaklar ve diğer bölümler ile uyum içerisinde olması kişinin görünümüne ayrıcalık katacaktır. Bu uyum ile birlikte yüz daha estetik ve çekici görünür. Genel olarak ergenlik ve büyüme dönemlerinde görülen dolgun ve yuvarlak yanaklar yani elma yanaklar ilerleyen zamanlarda o tatlı görüntüsünü kaybetmeye başlar. Bunun nedeni ise yanak içi yağlanmalardır. Hollywood yanağı estetiği denilmesinin nedeni yüz yapısındaki bu uyumun sağlanması ve dünyaca ünlülerin sıkça tercih etmesidir” dedi.
Yaklaşık 3045 dakika süren yanak inceltme (Bişektomi) ameliyatının, sedasyon veya genel anestezi altında yapılabildiğini ifade eden Op. Dr. Ekrem Keskin, “Ağız içinden yapılan yaklaşık 1 cm’ lik kesi öncesinde lokal anestezi yapılır. Bu sayede ameliyat sonrası erken dönemde de hasta ağrı duymayacaktır. Yanak yağı alınması bu küçük kesiden gerçekleşir. Sonrasında kendiliğinden eriyebilen ve alınmasına gerek olmayan 12 dikiş ile kapatılır. Yanak inceltme ameliyatı sonrası dışarıdan görünen herhangi bir iz olmaz, ağız içi kesi 1 hafta sonra tamamen iyileşmiş olacaktır” dedi.
Op. Dr. Ekrem Keskin, bişektomi sonrası sosyal hayata dönüş konusunda ise şunları kaydetti; “Bişektomi yanak inceltme estetiği “Hollywood yıldızlarının yanak estetiği” uygulamasından sonra, geniş ve yuvarlak bir yanak görünümün yerine hatları belirgin ve estetik bir görünüm sağlanmış olunur. İşlem sonrasında hasta günlük işlerine dönebilir. İyileşme süresince hasta enfeksiyonlara karşı ağız hijyenini koruması gerekmektedir. Gargara ve dişlerini fırçalama yapabilir. Bu uygulamada eriyen dikişler kullanılmaktadır. Bu eriyen dikişler birkaç gün içerisinde kendiliğinden kaybolacaktır. Tedavinin tamamen etkisini göstermesi 34 haftadır. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra dinç, estetik ve genç bir görünümlü bir yüze kavuşarak günlük hayatınıza daha mutlu şekilde devam edebilirsiniz.”
Op. Dr. Ekrem Keskin, konuyla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını ise şöyle aktardı;
Bişektomi İşlemi Nerede Hangi Tür Anestezi İle Yapılmaktadır?
Bişektomi ameliyatı basit bir işlem olmasının yanı sıra steril şartlar altında yapılmaktadır. İşlem lokal anestezi (sadece yanak içerisinden yapılan ufak iğneler ile) veya hafif sedasyon (yarı uyur) şeklinde yapılabilmektedir.
Alınan Yağlar Yüzde Herhangi Bir Bölgeye Enjekte Edilebilir mi?
Bişektomi ameliyatı sırasında alınan yağlar yanak içerisinde büyük bir hacim kaplasa da miktar olarak fazla değildir. Ancak yüz bölgesinde küçük deformitelerin kapatılması amacı ile birçok hastamda bu yağları kullanıyorum.
Bişektomi ameliyatı ne kadar sürüyor?
Bişektomi ameliyatı ameliyathane veya klinik ortamında lokal anestezi altında ortalama 30dk 45dk süren bir işlemdir.
Ameliyat sırasında herhangi bir acı hissedilir mi?
Lokal anestezi ile yapılan bir işlem olduğundan sadece lokal uygulaması sırasında o bölgeye yapılan ince lokal iğneleri hissedilmektedir. İşlem sırasında herhangi bir ağrı, acı vs. hissedilmemektedir.
İşlem sonrası hastanede kalmak gerekir mi?
Bişektomi ameliyatı lokal anestezi ile yapıldığından işlem sonrası kişi aynı gün taburcu olabilmektedir.
Bişektomi ameliyatı yeme içmeyi kısıtlar mı?
Ameliyat sonrası ilk gün sıvı gıdalar ile beslenilmesi önerilmektedir. İlk gün dışında yeme içme kısıtlaması bulunmamaktadır.
İşlem sonrası ödem ve morluk olur mu?
İşlem sonrası yanak bölgesinde bir miktar ödem oluşabilmektedir. Bu şişlik bir hafta içerisinde hızla dağılmaktadır.
Bişektomi işlemi kalıcı mıdır?
Bişektomi ameliyatı sırasında yanak içerisinde toplu halde bulunan yağ yastıkçıkları dışarı çıkarılmaktadır. Kişinin kilo alıp vermeleri sırasında bu bölgeye eskisi kadar yağ dokusu toplanmadığından bişektomi ameliyatı sonuçları kalıcı olmaktadır.
Bişektomi ameliyatında yaş sınırı var mıdır?
Ülkemizde son yıllarda oldukça yaygınlaşan bu operasyon için hastaların 17 yaşından büyük olması tavsiye edilir. Bu yaştan itibaren yanaktaki yağ dokusu daha kalıcı hale gelir.
Bişektomi Fiyatları Nedir?Bişektomi (Yanak inceltme) ameliyatı ve ücreti hastanın durumuna ve yapılacak işleme göre değişiklik göstermektedir.”

ERZURUM

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İspir'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER İspir'de trafik kazası: 1 yaralı
Erzurum'da barınakta kış önlemleri
YEREL HABERLER Erzurum'da barınakta kış önlemleri
Sokak hayvanları için seferber oldular
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için seferber oldular
Erzurum’da başarılı kreşler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Erzurum’da başarılı kreşler ödüllendirildi
Oltu’da ‘Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık’ konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Oltu’da ‘Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık’ ...
Aşkale’de ‘Akademik Başarıyı Artırmanın Yolları’ konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Aşkale’de ‘Akademik Başarıyı Artırmanın Yolları’ ...
Erzurum’da veli öğretmen el ele
YEREL HABERLER Erzurum’da veli öğretmen el ele
Palandöken'de FIS Cup Müsabakası sona erdi
YEREL HABERLER Palandöken'de FIS Cup Müsabakası sona erdi
12 yılda 3 bin 198 hasta kurtardılar
YEREL HABERLER 12 yılda 3 bin 198 hasta kurtardılar
DHI saç ekimi birçok avantaj sağlıyor
YEREL HABERLER DHI saç ekimi birçok avantaj sağlıyor
Oltu’da kadına yönelik şiddet toplantısı
YEREL HABERLER Oltu’da kadına yönelik şiddet toplantısı
112 sağlık komandoları kışa hazır Erzurum’da kapanan köy yolları hastalara ulaşmaya engel değil 112 acil ekibi kışa hazır vaziyette: 71 acil müdahale, 5 kar üstü paletli ve 2 snowtrack kar paletli ambulansı 24 saat görevde
YEREL HABERLER 112 sağlık komandoları kışa hazır Erzurum’da kapanan ...
Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır ...
Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar
YEREL HABERLER Vajinismusta doğru bilinen yanlışlar
Saltukbey Ortaokulu Robotik Kodlama Proje ekibinden sosyal duyarlılık örneği
YEREL HABERLER Saltukbey Ortaokulu Robotik Kodlama Proje ekibinden ...
Murat Dedeman FIS Kupası'nda Türkiye fırtınası
YEREL HABERLER Murat Dedeman FIS Kupası'nda Türkiye fırtınası
Makine Mühendislerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Makine Mühendislerine yönelik bilgilendirme semineri ...
Mist Jewels Trend takı anlayışına yeni bir soluk getiriyor
YEREL HABERLER Mist Jewels Trend takı anlayışına yeni bir soluk ...
Dudak problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Dudak problemlerine dikkat
Hacamat tedavisi binbir derde deva oluyor
YEREL HABERLER Hacamat tedavisi binbir derde deva oluyor
Cinayet sanığı: Ölen için cezaevinde Yasin okuyorum
YEREL HABERLER Cinayet sanığı: Ölen için cezaevinde Yasin okuyorum
Tırnak batmasına dikkat
YEREL HABERLER Tırnak batmasına dikkat
Mahalledeki yangında 7 ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Mahalledeki yangında 7 ev alev alev yandı
Köyde korkutan yangın: 5 ev yandı
YEREL HABERLER Köyde korkutan yangın: 5 ev yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X