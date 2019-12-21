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Safir saç ekimi fark oluşturuyor

İHA

World Hair Plast saç ekimi merkezi kurucuları Oktay Tüney ve Nihat Tüney safir fue saç ekiminin fark oluşturduğu belirtti.

Safir saç ekimi fark oluşturuyor

World Hair Plast saç ekimi merkezi kurucuları Oktay Tüney ve Nihat Tüney safir fue saç ekiminin fark oluşturduğu belirtti.
Yeni bir saç ekim tekniği olarak bilinen bu tekniğin doğada doğal olarak bulunan safir elementinin kristal taşından elde edildiğini dile getiren Oktay Tüney ve Nihat Tüney “Safir FUE; saç ekimi kanalların açılmasında kullanılan tekniğin adıdır. Doğal safir kristalinden elde edilen safir bıçaklar ile kanallar açılır. Cilt dokusuna zarar vermeyen bir yöntemdir. Safir ile yapılan saç ekimlerinde dokuya daha az zarar verildiği için kanama az olmakla birlikte iyileşme süresi daha hızlıdır” dedi.
Safir ile açılan kanallarda cildin daha az zarar gördiğini belirten uzmanlar, “Safir ile açılan kanallarda cilt daha az zarar gördüğü için iyileşme süresi daha hızlıdır, Safir ile açılan kanallarda cilt daha az zarar gördüğünden kanama çok daha azdır. Safir tekniği ile daha sık kanallar açılabilmektedir. Bu sayesinde saç ekimi daha doğal olur, Safir uçlu saç ekim kişiden kişiye değişen özel uçları sayesinde saç ekimi yaptıracak kişinin saç kalınlığına ve cilt yapısına göre uçlar seçilerek kanallar açılmaktadır. Titanyum saplı ve safir uçlu kanal açma tekniği sadece saç ekimi alanında uzman ve tecrübeli saç ekim merkezlerinin tercih ettiği yöntemdir” diye konuştu.
Oktay Tüney ve Nihat Tüney safir fue saç ekimi ile ağrısız yöntem olduğunu belirterek, şunları kaydetti;
“Saç ekim uzmanlarımız tarafından uygulanan safir saç ekimi şimdiye kadar birçok kişi tarafından denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Saç ekimine başlamadan önce uygulanan anestezi bile sıfır ağrı yöntemleri kullanılarak yapılır. İğne korkusu olan hastalar için de özel yöntemler uygulanmaktadır. Saç ekimi işlemleri çok acı vermeyen uygulamalardır. Ancak gene de bazı hastalar için bu, korkutucu bir süreç olabilir.
Ancak kliniğimiz bu süreci hastalar için daha konforlu hale getirmek amacıyla comfort adı verilen iğnesiz anestezi yöntemini kullanır.
En değerli madenlerden biri olarak kabul edilen safir, saç ekiminde de sıklıkla kullanılır hale geldi. Saç köklerini oluşturmak için eskiden metal uçlar kullanılıyordu. Bu metal uçlar hem saç köklerine hem de kafa derisine ciddi zararlar veriyordu. Saç ekim uzmanları da bu durumu düzeltmek amacıyla çalışmalar yapınca safir saç ekimi yöntemi ortaya çıktı. Saç köklerine uygulanan safir uçlu cihaz, artık hiçbir şekilde cilde zarar vermez.
Saçların ekileceği yerlerde olabildiğince küçük delikler açarak saç ekimi sonrasında oluşacak kabuklanmayı minimum düzeye indirmeyi hatta yok etmeyi amaçlar. Böylece saç ekimi yaptıracak olan kişi daha konforlu bir süreç geçirmiş olur. Ayrıca kanallar olabildiğince küçük açıldığında işlem sonrası kapanmaları daha kolay olur. Saç kökleri de kapanan kanalların ardında deriye daha sıkı tutunur.
Safir FUE Saç Ekimi Yönteminin Avantajları
Pürüzsüz yüzeye ve dayanıklı bir yapıya sahip olan safir uç, saç ekimi esnasında kullanıldığında daha az titreşim oluşturur. Bu yüzden de doku zedelenmeleri ve kabuk oluşumu en az seviyeye iner.
Safir uç ile açılan kanallar daha küçük boyutta olduğu için daha fazla kanal oluşturma imkanı doğar. Bu da doğal olarak daha fazla saç demektir.
Saç yoğunluğunu daha iyi veren safir saç ekimi aynı zamanda doğal bir görünüm de oluşmasını sağlar.
Uygulamadan sonra ödem oluşması en aza indiği için ameliyat sonrası da hastalar daha konforlu bir süreç geçirir.
Saç ekimi esnasında oluşturulan kanallar çok küçük olduğundan bu kanalların iyileşmesi de daha kolay olur.
Safir FUE Saç Ekimi Neden Önemlidir?
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren safir saç ekimi birçok doktor tarafından tercih edilen bir yöntem haline geldi. Bu yüzden de önemi gittikçe artan bir uygulama olarak sayılabilir. Safir saç ekimi FUE yönteminde kullanılan önemli bir yeniliktir. Çünkü önceden kullanılan metal uçlu aletler bir yandan saç ekimi yaparken bir yandan da saç derisine ciddi zararlar veriyordu.
Bu yüzden hastalara hem ameliyat esnasında hem de sonrasında daha konforlu bir süreç sağlamak için bu yönteme başvuruluyor. Bu yöntem sayesinde birçok kişi hem doğal görünümlü saçlara sahip oluyor hem de en ufak bir hasar olmadan süreci atlatıyor.
Safir FUE Saç Ekimi Nasıl Uygulanır?
Son zamanların popüler saç ekim yöntemlerinden biri olan safir saç ekimi oldukça kolay ve pratik bir yöntemdir. Öncelikle kişinin ne kadar yoğunlukta saça ihtiyaç duyduğu belirlenir. Sonrasında ise hastaya lokal anestezi uygulanarak kafa bölgesindeki acıyı hissetmemesi sağlanır. Sonra safir uçlu alet yardımı ile kafa derisinde minik kanallar açılır. Minik kanallar sayesinde daha doğal bir görünüm elde etmek amaçlanır. Kafa derisinde açılan bu kanallara tek tek saç ekimi yapılır.
Ekimin ardından saçların kafa derisine tutunması beklenir. Safir uçlu alet ile uygulama yapıldığı için bu süreç daha kolay geçecektir. Çünkü açılan küçük kanallar hızlı bir şekilde kapanarak saç köklerinin hızla deriye tutunmasını sağlar. Bu da sürecin hızlı gelişmesinde bir avantajdır.
Safir FUE Saç Ekiminin Fiyatları
En modern saç ekim yöntemi olarak kabul edilen safir saç ekimi yöntemi oldukça popüler bir hale geldi. Bunun en önemli nedeni ise hiçbir ağrı ve sızı olmaksızın saç ekiminin gerçekleştirilmesidir. Bu yüzden kliniğimize başvurarak en uygun fiyatlarla bu yeni gelişmekte olan saç ekim tekniğinden yararlanabilirsiniz. Ektireceğiniz saç miktarına göre fiyatlar değişkenlik gösterir. Ancak bütçenizi aşmayacak şekilde fiyat seçenekleri bulunmaktadır. Kliniğimize başvurarak en özel fiyatlarla saç ekiminizi gerçekleştirebilirsiniz.”

ERZURUM

21 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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