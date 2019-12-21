Yazar ve Tv Programcısı Serdar Tuncer, Atatürk Üniversiteli öğrencilerle buluştu

Atatürk Üniversitesi Sosyal Tesisler tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Yazar ve TV Programcısı Serdar Tuncer, öğrencilerle Şiraze Kitap/Kahve’de bir araya geldi. Okuyucularıyla söyleşi ve imza programında buluşan Serdar Tuncer daha sonra Rektör Prof. Dr. Rektör Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Rektör Çomaklı, kültür ve sanat etkinliklerine oldukça önem verdiklerini, bu kapsamda öğrencileri, değerli konuklarla buluşturduklarını ve gelecek dönemde de buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Çomaklı: “Bilimsel çalışmaların yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de ağırlık veriyoruz. Öğrencilerimizin boş zamanlarını, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak aktivitelerle geçirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda edebiyat dünyasına ilgi duyanların yakından takip ettiği Serdar Tuncer’i öğrencilerimiz ile buluşturduk. Kişiliği, şiirleri ve hikâyeleriyle okuyucuların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Tuncer’e ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Erzurum’a her gelişinden ayrı mutluluk duyduğunu ifade eden Yazar ve TV Programcısı Serdar Tuncer, yine aynı duygu ve düşüncelerle kentten ayrılacağını dile getirdi. Atatürk Üniversiteli öğrencilerle bir araya gelmenin ve onlarla sohbet etmenin kendisini oldukça memnun ettiğini vurgulayan Tuncer, Rektör Çomaklı’nın Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirdiği dönüşümün heyecan verici olduğunu belirterek gösterdiği yakın ilgiden dolayı kendisine teşekkür etti.

ERZURUM 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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