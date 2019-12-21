Erzurum’un geleceği için paydaşlar bir araya geldi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında ve Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında düzenlenen “Erzurum’un Geleceği” Arama Konferansı, iç ve dış paydaşların katılımlarıyla başladı.

Konukevi 1’de düzenlenen programın birinci gününe Rektör Çomaklı’nın yanı sıra; rektör yardımcıları, üniversite genel sekreteri, fakülte dekanları, genel sekreter yardımcıları, birim koordinatörleri, merkez müdürleri ile belediye başkanları, kamu kurumu yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda akademisyen ile sektör çalışanları katıldı.

Fikirler, Yol Haritasına Öncülük Edecek

Konferansta, Yeni YÖK sistemi yaklaşımı da dikkate alınarak üniversitetoplum iş birliği çerçevesinde, Erzurum’un gelecek planlamasının yapılmasına yönelik yol haritaları tartışılıyor. Üniversitelerin toplumsal katkı üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, bilgi üreten ve ülke katma değerine fayda sağlayacak projeler geliştiren üniversitelerin, bulunduğu toplumun lokomotifi konumunda olduğunu ve bu bilinçle hareket eden Atatürk Üniversitesinin de, eğitimde ve araştırmada üretilen bilginin topluma fayda olarak dönmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Üniversitelerin, konumlandırıldıkları yere karşı sorumluluklarının bulunduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı kalkınmanın; toplumun refah düzeyini artırmak için ekonomi, bilim, sanat gibi birçok alanda gelişmek anlamı taşıdığını ifade etti. Kalkınmayı başlatan ve hızlandıran birçok faktörün bulunduğuna dikkat çeken Çomaklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde başlattığımız Yeni Nesil Üniversite projesinin 19 Arama Konferansını gerçekleştiriyoruz. Bu zamana kadar önemli dönüşler aldığımız projemiz kapsamında birçok tasarıyı hayata geçirdik. Kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz yapılanmanın yanında dış paydaşlarımıza da katkı sunmayı ihmal etmedik. Bu kapsamda, tüm arama konferanslarımıza kamu kurumu yöneticileri ile sektör temsilcilerini davet ederek görüşlerine talip olduk.”

Konferans 2 Gün Boyunca Devam Edecek

2122 Aralık tarihlerinde ise yine toplumsal katkı misyonu çerçevesinde “Erzurum’un Geleceği” Arama Konferansını gerçekleştirdiklerini aktaran Çomaklı, ulusal kalkınmanın bölgesel ve kentsel kalkınmaya bağlı olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini, bilimsel çalışmaları Erzurum ile entegre ederek topyekûn bir kalkınmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Arama konferansında ortaya çıkan gelecek tasarımının ve yapılan önerilerin bizzat kendisi tarafından takip edildiğini ifade eden Rektör Çomaklı, iki gün boyunca sürecek bu konferansın çıktılarının önümüzdeki günlerde ele alınarak bir yol haritası haline dönüştürüleceğini sözlerine ekledi.

“Erzurum’un Geleceği” Arama Konferansı iki gün boyunca paydaşların katılımlarıyla devam edecek.

ERZURUM 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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