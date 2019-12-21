Jawlıne dolgusu ile maskülen görünmeyin

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, son yıllarda hem erkek hem kadın da çene dolgusunun çok popüler olmaya başladığını belirtti. Dr. Meltem Ayran, “Hem hyaluronikasit hem kalsiyum hidroksiapatit bazlı dolgular bu bölge için seçilebilir. Çene hattını belirginleştirmek için yüzün farklı noktalarına da dokunmak gerekebilir. Kulağın alt kısmında çenenin köşe kısmına ve aynı zamanda çene ucuna dolgu ekleyerek, bazı kişilerde yanak bölgesine dolgu yaparak ta istenilen form yakalanabilir.Yandan bakıldığında çene de L formunun belirgin olması iyi bir jawline olarak tanımlanabilir” dedi.

İstenilen jawline görüntüsünü yakalamak için ne kadar dolguya ihtiyacınız olduğuna doktorun karar vereceğini anlatan Dr. Meltem Ayran, son zamanlarda jawline dolgusu ile ilgili çok kötü örnekler gördüğünü konuda çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bazı jawlinelara dolgu önermediğini söyleyen Dr. Meltem Ayran, biraz daha fazla dolgu yapılsa orangutan çenesinden farksız olacağını belirtirken bu sonuçların 'estetikten çok uzak yaklaşımlar' olduğunu da belirtti.

'Her yüzün kendi içinde dinamikleri vardır. Ve herkese keskin bir çene hattı yakışmaz' diyen Dr. Ayran. “Tüm Medikal Estetik uygulamalarında herzaman 'kişiye özel' teknikler ve seçimler olmalı. Ve en önemli konulardan biri de sizin spesifik, sizi diğer kişilerden ayıran özelliklerinizin korunması. Sosyal medyada aynı görünen bir sürü insanın arasına dahil olmak istemiyorsanız doktorunuzun 'size özel' önerilerine kulak verin” diye konuştu.

ERZURUM 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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