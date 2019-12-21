Göz altı morlukları neden oluşur? Tedavisi nedir?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, göz altı morlukları çoğu kişiden görülen cilt pigmentasyon sorunu olduğunu belirtti. Dr. Yüzer, “Bu morluklar kişiye olduğundan daha yaşlı, yorgun ve halsiz gösterir. Birçok kişi bu durumdan rahatsız olup çeşitli kürler veya makyaj ile kurtulmaya çalıştığını söyler fakat yapılan bu kürler geçici olarak morluğu azaltsa da tam anlamıyla ortadan kaldırmaz” dedi.

Op. Dr. Hakan Yüzer, göz altı morlukları neden oluştiği ve tedavisi konusunda şunları söyledi;

“İlerleyen yaşın da etkisi ile vücudun hemen her yerinde etkisini gösteren yağ, kas ve kemik kaybı göz çevresinde de oluşur. Yani incelen yağ tabakası göz altı morluğunu belirginleştirebilir. Sadece yorgunluk ve uykuyu alamama durumu göz altı morluklarına sebep olmaz.

Göz altı morlukları tedavisi

Göz altı morlukları tedavisi için öncelikle bu sorunun nedeni araştırılarak tedavi edilebilir bir durum sonucu meydana gelmişse tedavi yöntemlerinden uygun olan yapılır.

Lazer: Lazer yöntemi ile cilt rengi düzeltilir yani morluklara sebep olan kan damarlarının görüntüsü lazer ile normal cilt renginde görünmesi sağlanarak morluk ortadan kaldırılır.

Kimyasal Peeling: Lazer teknolojileriyle uygulanan kimyasal peeling işlemi, sorunlu alanda kolajenin artmasını sağlayarak genel cilt kalitesinin iyileşmesini ve böylelikle göz altı morluklarının giderilmesini sağlar.

Yağ transferi: Hastanın kendi vücudundan yağ alınır, kök hücre ile zenginleştirilerek yağ enjeksiyonu göz altı morluğu tedavisinde kullanılır. Kök hücre kullanılarak zenginleştirilen bir serum enjekte edildiği için uygulamanın sonuçları başarılıdır.

Cerrahi Yaklaşım: Başka bir yöntem ise cerrahi yaklaşımdır. Gözkapağı cerrahisi ile göz çevresi yeniden yapılandırılır ve canlandırılır.”

ERZURUM 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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