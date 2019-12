Vali Memiş: "Amacımız soğukta hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamak” Erzurum Valisi Okay Memiş, Aşevinde yemek dağıttı, çocuklara mont ve bot giydirdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Amacımız soğukta hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamak" dedi.

Evlerine sıcak yemek götürmek için sefer taslarıyla gelen vatandaşlara, Erzurum Valisi Okay Memiş, kendi elleriyle yemek doldurdu. Memiş daha sonra dağıtılan montlardan bir kaçını miniklere kendisi bizzat giydirdi.

Başvuru yapan ve ihtiyaç sahibi aileleri kayıt altına alan Ebu İshak Vakfı, 1991 yılından beri hizmet veren bir vakıf. İhtiyaç sahiplerinden doldurmalarını istedikleri formlar ile gerekli değerlendirmeyi yapan vakıf her gün 3 bin 500 ekmek dağıtımı yapıyor.

Sadece karın doyurmak için değil gerekli besin ve proteinin karşılanması amacıyla ayda 3 buçuk ton et pişirilen vakıfın aşevinde günde 600 kişi karnını doyurabiliyor. Mağazalardan bağışlanan ürünler ile 30 aileye giyim yardımı da yapan vakıf, kış şartlarından dolayı, 3 gün boyunca kendilerinde kayıtları bulunan ailelerin çocuklarına da, bot ve mont dağıtımı yapmaya başladı.

İhtiyaçlı ailelere toplam bin 300 mont ve 500 bot yardımını, Erzurum Valisi Okay Memiş, kendi elleriyle başlattı. Çocuklara montlarını giydiren Vali Memiş, botlarını da ellerine verdi. Aşevinde tezgahın arkasına geçip, yemek yardımı almaya gelenlerin sefer taslarına yemek dolduran Memiş, daha sonra yardıma muhtaç ailelerle ilgilendi.

Memiş, Önem ve değer verdikleri Ebu İshak Vakfının yardım gününde yanlarında olduklarını ve katkıda bulunduklarını, insanları incitmeden yardım yapmayı amaçladıklarını söyledi. Hem giyecek hem yiyecek yardımları yapan vakfın yanı sıra devlet olarak Erzurum’da yaklaşık 450 milyonluk yardım bütçeleri olduğunu söyleyen Memiş, “Bize sığınan göçmen kardeşlerimizi açta açıkta bırakmadan yaşam standartları içerisinde bulunmalarına gayret ediyoruz. Erzurum’da ki vatandaşlarımız soğuk kış gününde hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmıyorlar. İşadamları, vatandaşlar bizim bilgimiz dahi olmadan buralara yardımda bağışta bulunuyorlar, herkese yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ebu İshak Yönetim Kurulu Başkanı Numan Yazıcı ise Vakıf olarak yapmış oldukları yardım ve faaliyetlerden bahsetti. Ellerinde bulunan bilgi ve verilerle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderdiklerini söyleyen Yazıcı, ayrıca gençlik merkezlerinde ortaöğretim ve lise düzeyinde öğrencilere mesleki kurslar düzenlediklerini belirterek, Kuran Kurslarında yılda yaklaşık bin hafız yetiştirdiklerini açıkladı.

