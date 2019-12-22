TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Altay: 3

"O benim sünnetim değildi"

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TFF 1. Lig'in 16. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Altay'a 31 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar:

5. dakikada Paixao'nun ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü. Dönen topu Leandirinho ağlarla buluşturdu. 01

11. dakikada sol taraftan Obertan’ın ortasında topa iyi yükselen Pote meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 11

21. dakikada sol taraftan Yılmaz’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Paixao iyi bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 12

28. dakikada sağ taraftan Cenk Ahmet’in yaptığı ortaya iyi yükselen Hamroun’un kafası üstten dışarı çıktı.

54. dakikada savunmanın arkasına sarkan Paixao kaleci Sehic’in solundan topu filelerle buluşturdu. 13

90. dakikada girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne dirsek atan Pote ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serdar Diyadin xx, Oğuz Terzi xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Cenk x (Osman dk. 31 xx), Merthan xx (Ba dk. 70 xx), Hasan xx, Mücahit xx, Scuk xx, İbrahim xx, Obertan xx, Emrah xx, Hamroun xx (Oltan dk. 46 xx), Pote xxx

Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Batuhan, Hasan Ayaroğlu, Sefa, Emre Gültekin

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Altay: Cihan xx, Erhan xx, İbrahim Öztürk xx, Abdülkerim xx, Özgür xxx, Yılmaz xx, Alhassan xxx, Putsila xxx (Leandro dk. 70 xx), Leandirinho xxx, Hüsamettin xx (Deniz dk. 62 xx), Paixao xxx (Oğuz dk. 85 ?)

Yedekler: Aydın Bağ, Hakan, Yasin, Kadir, Tatos

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Pote (dk. 11) (BB Erzurumspor), Leandirinho (dk.5), Paixao (dk.21 ve 54) (Altay)

Kırmızı kart: Pote (dk. 90) ( BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Pote, Osman, Oltan, Sehic (BB Erzurumspor), Özgür, Cihan ( Altay)

ERZURUM 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:56

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