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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altay: 1-3

DHA


STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Serdar Diyadin (xx) Oğuz Terzi (xx)
BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx)Obertan (xx), Hasan Hatiboğlu (x), İbrahim Akdağ (xx), Emrah (xx), Hamroun (x) (Dk. 46 Oltan (x), Merthan Açıl (x) (Dk. 70 Muhammed Ba (x), Mücahit (x), Scuk (xx), Cenk Ahmet (x) (Dk. 31 Osman Çelik (x), Pote (xx),
ALTAY: Cihan (xxx)- Hüsamettin (xx) (Dk. 62 Deniz (x), Yılmaz (xxx), Putsıla (xxx) (Dk.71 Kappel (x), Paixao (xxx) (Dk.85 Oğuz (x), İbrahim Al Hassan (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), Abdulkerim (xxx), Erhan (xxx), Leandro (xxx), Özgür (xxx)
GOLLER: Dk. 11 Pote (BB Erzurumspor), Dk. 5 Leandrinho, Dk. 21 ve Dk. 54 Paixao (Altay)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Pote (BB Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Hasan Hatipoğlu, Pote, Osman Çelik, Oltan, Sehic (BB Erzurumspor), Özgür, Cihan (Altay)TFF 1´inci Lig´in 16´ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Altay´a 3-1 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri, 5'inci dakikada Leandrinho, 21 ve 54'üncü dakikalarda Paixao atarken, ev sahibinin tek golü 11'inci dakikada Pote'den geldi. BB Erzurumspor´da Pote 89´uncu dakikada kırmızı kart gördü.
5´inci dakikada Altay´ın ani atağında Paixao, ceza sahası dışından sert vurdu. Direkten dönen topu Leandrinho ağlara gönderdi: 0-1.
11´inci dakikada sol kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Obertan´ın ortasına iyi yükselen Pote, topu ağlara gönderdi: 1-1.
21´inci dakikada sol taraftan Yılmaz´ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Paixao, Sehic´in yanından takımını öne geçiren golü attı: 1-2.
Maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
54´üncü dakikada mavi-beyazlı takımın defansının arkasına sarkan Paixao, Sehic´in solundan golü kaydetti: 1-3.
89´uncu dakikada BB Erzurumspor´un tek golünü atan Pote, rakibine yaptığı sert hareket sonrası hakemden ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçta başka gol olmayınca Altay, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. 

ERZURUM

22 Aralık 2019 Pazar

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