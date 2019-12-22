BB Erzurumspor - Altay maçının ardından: BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Bugün kötü oynayarak kaybettik” Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan: “İyi bir galibiyet aldık”

TFF 1. Lig’in 16. hafta maçında BB Erzurumspor seyircisi önünde ağırladığı Altay’a 31 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedefe giden yolda yara aldıklarını ifade ederek, “İstemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz kazanmak istiyorduk. Maça iyi başlamadık. Gol yeyince hemen reaksiyon verip gol bulduk. İkinci golün ofsayt olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı değişikliklerle birlikte 3 net pozisyonu bulduk. Onları değerlendirsek maç daha farklı olurdu. Çok pozisyona girdik ama iyi oynadığımız söylenemez. Hedefe giden yolda olumsuzluklar yaşanıyor. Bizim sakin kalmamız lazım. Ağır hasar aldık, 3 puan haricinde Pote’yi kaybettik. Aykut yok, Cenk sakatlandı. Hedefe giden yolda bu tarz sonuçlarla karşılaşacağız. Ben Erzurumspor’un kime ne yaptığını merak ediyorum. Sanki gelen takımlar öyle olmuş gibi davranıyor. Bugün kötü oynayarak kaybettik” dedi.



Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise maçtan önce derslerine iyi çalıştıklarını belirterek “Şunu söylemek isterim; oyun içerisinde oyuncularım oyunu çirkinleştirmemek adına her şeyi yaptı. Biz dersimize iyi çalıştık. Erzurum takımının çok kaliteli ayakları var. Onlara önlem almazsanız puan alamazsınız. Hızlı hücumlarla gol bulmaya çalıştık. Oyuncularım da bunları başardı. Hep kazanmak istiyoruz. Bizim yerimiz altlar değildi zaten. Kafa olarak dağılmış bir takım vardı, onu toparlamaya çalıştık. Bugün de iyi bir galibiyet aldık” şeklinde konuştu.

ERZURUM 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:56

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