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Erzurum Emniyet Derneği’nde Melik Kaya güven tazeledi

İHA

Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Mehmet Melik Kaya yeniden başkan seçildi.

Erzurum Emniyet Derneği’nde Melik Kaya güven tazeledi

Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Mehmet Melik Kaya yeniden başkan seçildi.
Erzurum Polisevi’nde yapılan genel kurulda divan başkanlığına Erzurum Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, divan katipliğine ise Hüseyin Polat seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, 2019 yılı kesin hesap ve mizan oy çokluğuyla kabul edildi.
Genel kurulda bir konuşma yapan Dernek Başkanı Mehmet Melik Kaya, yeni bir genel kurulu daha icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Öncelikle, ülkemizin güvenliğini, çocuklarımızın geleceğini ve huzurumuz için 7 gün 24 saat aralıksız cansiperane çalışan tüm emniyet mensuplarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Yine vatanı, milleti uğruna şehit olmuş polislerimize yüce Mevla’dan rahmet diliyor ve gazi olmuş polislerimize de minnettarlığımızı sunuyorum. Vatan görevi sırasında yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Ve tabii ki bir teşekkürü de onların yüreği güzel ailelerine ediyorum. Bizler, ailelerimizle bir arada huzur içinde yaşarken, onlar büyük fedakarlıklar gösteriyor. Oğlunu, kızını, eşini, annesini veya babasını gözünü kırpmadan şanlı bayrağımız için göreve uğurluyor. Bazen sabah, bazen akşam ya da günlerce gelmemek üzere Bu bizlere, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında ve daha nice şanlı destanda evlatlarını cepheye şehit olmak için gönderen anaları hatırlatıyor. Aynı şekilde, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi evladına elini öptürüp, eşini yavrusuyla vedalaştırıp, masumlara kurşun sıkanların, milletin geleceğine darbe indirmeye çalışanların karşısında dur demek için gönderen o asil aileleri hatırlatıyor. Bugün eğer bu kadim topraklarda hür bir yaşam sürüyorsak hep onların sayesindedir.”
“Tıpkı güzel ülkemizde olduğu gibi, güvenlik teşkilatlarına güvenin yüksek olduğu ülkelerde geleceğe daha güvenli bakılıyor” diyen Kaya şöyle konuştu; “Emniyet teşkilatımız, Terörle mücadeleden tutunda uyuşturucuyla mücadeleye, trafikten asayişe kadar her birimde büyük şahsiyetler barındırıyor. İnanın ki bu güzel görevin vermiş olduğu sorumluluk her gün bize bunu tekrar düşünmemiz gerektiği şuurunu yüklüyor. Dernek olarak her zaman faydalı bir şeyler yapabilmenin gayreti içindeyiz. İnşallah hep birlikte yeni dönemde de güzel işler yapacağız. Hep birlikte bu şuurda çalışacağımıza yürekten inanıyorum. Bunu sadece bu dernekte görevli olduğumuz için değil, aynı zamanda bu memleketin bir evladı olduğumuz için her birimizin düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Buradan, Onursal Başkanımız İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Aslan’a, her zaman maddi manevi desteklerini derneğimizden esirgemeyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Lütfü Yücelik’e ve Derneğimizin kurucu Başkanı Sayın Saim Özakalın’a ve çalışmalarımıza her türlü desteği veren üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun, vatana, millete ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”
Melik Kaya’nın konuşmasının ardından tek liste halinde yapılan seçimde Kaya yeniden dernek başkanlığına seçildi. Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Melik Kaya (Başkan), Yönetim Kurulu üyeleri; Hüsamettin Yavuz, Saim Özakalın, Gökhan Yılmaz, Engin Çimen, Muharrem Özdemir, Zeki Adil, Ömer Faruk Şenpolat, Vakur Alemdar, Murat Aslan, İbrahim Bulut, Satuk Buğra Tanfer, Yusuf Savaş ve Sinan Doğan.

ERZURUM

23 Aralık 2019 Pazartesi

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