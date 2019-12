Küçük göğüs özgüveni etkiliyor

Op.Dr. Ekrem Keskin, küçük göğsün kadınlarda özgüveni etkilediğini söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ekrem Keskin, “Meme büyütme (mamoplasti) ameliyatı, kadınların göğüslerinin büyütülmesi, şekillerinin düzeltilmesi ya da doluluklarının artırılması gibi nedenlerle yapılan bir cerrahi bir prosedürdür. Bu işlem göğüs kaslarına ya da meme dokusunun içine silikon, saline protez ya da başka alternatif implantlar koyularak gerçekleştirilir. Ameliyatın estetik açıdan başarılı olması için doğru protez büyüklüğü ve sizin vücut yapınıza uygun plan seçimi çok önemlidir. Her yöntemin avantaj ve dezavantajları vardır. Bunların ayrıntılı bir şekilde hastayla tartışılması gerekir, beklenti ve isteklerinizi doktorunuza iletiniz. Ameliyat öncesinde 40 yaş üzeri hastalardan meme ultrasonu ve gerekirse mamografi istenebilir. Ameliyat hastanede ve genel anestezi altında yaklaşık 11,5 saat sürmektedir. Gece hastanede kalmak önerilir. Ameliyat sonrası 23 gün göğüs ağrısı olabilir. İlk günlerde ödem olması da normaldir. Genelde 45 gün sonra işe başlanabilir. Enfeksiyon ve hematom (kan toplanması) çok nadir durumlardır” dedi.

Göğüs büyütme ameliyatı için göğüs dokusunun gelişimini tamamladığı 18 yaş sonrası önerildiğini ifade eden Op.Dr. Keskin, “Ancak ergenlik çağında bir memenin fazlaca geliştiği diğer memenin gelişmediği “asimetrik memeler” kişi için ciddi psikolojik sorun oluşturuyorsa gelişmemiş olan memenin daha erken yaşlarda meme protezi ile diğer memeye eşitlenmesi mümkündür. FDA yoğun klinik çalışmalar sonrasında silikon içeren meme implantlarının herhangi bir hastalığa ya da kansere yol açmadığını tespit edip 17 Kasım 2006 itibari ile her türlü estetik girişimde kullanılabileceğini tüm dünyaya duyurup kullanımını serbest bırakması da meme büyütme (göğüs büyütme) yaptırmak isteyen hastaların silikon implantlara karşı olan önyargılarının ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Meme protezleri içindeki dolgu maddesine göre, şekillerine göre, dış tabakasının yapısına çeşitlere ayrılırlar. Hepsinde ortak nokta dış katmanlarının silikon olmasıdır. İçindeki dolgu maddelerine göre protezler silikon jel (katı) dolgulu, serum fizyolojik(tuzlu su) dolgulu ya da her ikisini birden içeren protezler (merkezde serum fizyolojik bir çekirdek etrafında silikon jel şeklinde) olabilir. Silikon protezlerin dış yüzeyleri pürtüklü ya da düz yapıda olabilir. Pürtüklü yüzey üretilmesinin amacı silikon protezin etrafında zamanla oluşan kapsül yapısının ince olmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Protezler şekillerine göre anatomik (su damlasına benzer), yuvarlak ya da asimetrik şekilli olabildiğini kaydeden Op.Dr. Keskin, “Hangi şekilde protezi kullanacağımıza memenin şekline (üst dolgunluğun yeterlilik derecesine), kişinin boy kilo oranına, göğüs kafesi ve omuz genişliğine ve hastanın beklentisine göre karar veriyoruz. Anatomik (damla şekilli protezler daha doğal görüntü sağlarlar ve üst dolgunluk yuvarlak olana göre daha azdır. Göğüs büyütme (meme büyütme) estetik ameliyatı için meme protezi yerleştirilmesi için 4 ayrı kesi seçeneği bulunmaktadır. Bunlar, koltuk altı, meme başı çevresi, meme altı ve göbek kesilerdir. Her kesinin kendine göre üstünlükleri ve zayıf noktaları vardır. Meme başı çevresinde yapılan kesi areola adı verilen kahverengi kısmın çevresinde oldukça küçük bir yara izi ile iyileşmekle birlikte teknik olarak süt kanallarının kesilmesi gerekebilir. Göğüs estetik ameliyatından meme altı kesisinde ise meme bezine ve süt kanallarına hiç bir zarar gelmediği gibi; meme altı oluğuna oturan belli belirsiz bir yara izi ile iyileşme gerçekleşir. Memenin göğüs duvarına yapışma yerinde anomali varsa bu girişimde bu da rahatlıkla düzeltilebilir. Koltuk altı kesisinde meme üzerinde hiç bir kesi bulunmamakta ve koltuk altından girişim yapılmaktadır. Koltuk altı ve göbek kesilerinden genellikle endoskopik olarak protez yerleştirilir. Yara izleri, meme ameliyatı sonrası erken dönemde hafif kızarık olarak belirgin olsa da zaman içinde giderek solmakta ve belirsiz hale gelmektedir. Bu kesiler aracılığı ile meme bezinin ya da göğüs kasının altında düzlemlerde uygun büyüklükte bir cep hazırlanmakta ve protez bu cebe yerleştirilmektedir. Meme protezlerinin varlığı hamilelik ya da emzirme için bir engel oluşturmaz. Ancak ameliyattan sonraki iyileşmenin tamamlanabilmesi açısından ameliyattan sonraki 6 ay içinde hamile kalınmaması önerilir. FDA meme büyütme işleminde kullanılan silikona bağlı meme kanseri geliştiğini gösteren herhangi bir kanıt bulmamıştır. Hatta yapılan çalışmalarda yüzde 20 oranında bu hastalara yapılan taramalar nedeniyle meme kanseri oranı daha az bulunmuştur. Her tür sportif aktivitenin 2 hafta süreyle durdurulması gereklidir. Bu süreden sonra yürüyüş gibi hafif egzersizlere başlanılabilir. Özellikle kas altı protez konulan hastalar, 68 hafta süreyle üst beden ve kol hareketlerini içeren ağır egzersizlerden kaçınmalıdırlar. Genel olarak operasyondan sonraki ağrı, ağrı kesici haplarla kolayca kontrol edilir. Hastalar meme bölgesinde sertleşme ve ağrı hissedebilir. Gerginlik, uyuşukluk, kaşıntı ya da dokunmaya duyarlı hissedebilir. Bazı hastalar kollarını kaldırırken rahatsızlık hissedebilir. Ama ağrının miktarı ve süresi kişiye göre değişir. Bazı hastaların rahatsızlığı azdır. Bazılarının ise daha fazla ve daha uzun sürer. Tıp kesi izlerini en aza indirecek kadar çok gelişti. İnce ve çok az fark edilecek şekilde yara izi oluşuyor, tam iyileşmeyi sizin vücudunuzun iyileşme potansiyeli belirler. İmplantların da bir kullanım süresi var. Bu süre hastaya göre değişir. Ama meme implantlarınız size sorun çıkarmıyorsa, implantlarınızın değiştirilme süresiyle ilgili önceden belirlenmiş kesin bir tarih yok. Yağ enjeksiyonları daha sınırlı ve küçük miktarlarda büyütme yapmaya imkân tanır ve vücuttan liposakşın ile alınan yağ memeye aktarılır. Ancak aktarılan bu yağların zamanla bir miktar erimesi beklenmektedir. 2. seans yağ enjeksiyonu ile dolgun bir meme yapısına ulaşmak mümkündür” açıklamalarında bulundu.

