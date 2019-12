Boks şampiyonası tanıtımı için meydana ring kurdular

ERZURUM'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nın tanıtımı için kent meydanına ring kuruldu. Mehter takımının da konser verdiği tanıtım töreninde boksörlerin gösteri maçını Vali Okay Memiş yönetti.

Boks Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası öncesi Erzurum'da kortej yürüyüşü düzenlendi. Yakutiye Kent Meydanı'ndan havuzbaşına kadar süren yürüyüşe Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Gençlik ve Spor Müdürü Fuat Taşkesenligil, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, sporcular ve öğrenciler katıldı. Kent meydanında kurulan ring önünde sona eren yürüyüşün ardından konuşan Vali Okay Memiş, Türkiye Şampiyonası'nın Erzurum'da düzenlenmesi sebebiyle federasyon yöneticilerine teşekkür etti.

Erzurum'da 23-27 Aralık tarihleri arasında yapılacak şampiyonanın önemli olduğunu belirten Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise "Bu şampiyonayla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın da startını vermiş olduk. Türkiye Şampiyonası Boks Federasyonu'nun çok bir önemli organizasyonu. Buradan çıkacak şampiyonlar milli takımın nüvesini oluşturacak. Milli takım, Londra'da mart ayında Avrupa'da kota almak için mücadele ettikten sonra mayıs ayında Paris'te yapılacak dünya boks elemelerine katılacak" dedi.

Önceden ferdi şampiyonaya herkesin katıldığını ancak buna bir düzenleme getirdiklerini belirten Başkan Gözgeç, illerinde birinci olduktan sonra Türkiye'de oluşturulan 3 grupta yapılacak müsabakalarda ilk 4'e giren sporcuların şampiyonaya katılma hakkı elde ettiklerini söyledi. Gözgeç, elit sporcuların katıldığı şampiyona için Dünya ve Avrupa şampiyonaları öncesi düzenlenen bir organizasyon yapıldığını da kaydederek, Erzurumlulara teşekkür etti.

VALİ, BOKS HAKEMLİĞİ YAPTI

Açılış konuşmalarının ardından meydana kurulan ringde gösteri maçları başladı. İlk olarak miniklerin maçıyla başlayan gösteri müsabakalarında Vali Okay Memiş, hakemlik yaptı. Gösteri maçlarını yöneten Vali Memiş, sporcuları tek tek tebrik etti.

Çok sayıda vatandaşın izlediği gösteri maçından sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Mehter takımının marşları eşliğinde Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tanıtım töreni sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kortej yürüyüşü

Gösteri maçlarının başlaması

Vali'nin ringe çıkarak maç yönetmesi

Mehter takımının konseri

Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'le röportaj

