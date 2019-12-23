Şampiyonlara tatlı ikramı

"O benim sünnetim değildi"

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Rize'de yapılan Türkiye Anadolu Yıldızlar Voleybol elemeleri ilk ayağında Şampiyon olan Aşkale Gençlik Merkezi Voleybol Takımına tatlı ikramı yapıldı.

Gruplarında yapmış oldukları maçlarda hiç set vermeden 30’lık galibiyetler alarak Erzincan’da yapılacak olan Türkiye Çeyrek finallerinde oynamaya hak kazanan Voleybol takımına Celal Dilsiz tarafından başarılarından dolayı tatlı ikramı yapıldı.

ERZURUM 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:56

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