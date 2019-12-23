Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Şimşirgil, Sarıkamış şehitlerini anlattı Ahmet Şimşirgil, “Gençliğe asıl ilham verenler ...

İHA

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Allahuekber dağlarını ve Sarıkamış şehitlerini anlattı.
Allahuekber dağları şehitlerini anmak için İzcilik Federasyonu’nun 3 gün boyunca yürüyeceği etkinliğin açılışı, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in konferansıyla yapıldı.
İzci liderlerinden Ramazan Kotartan’ın yönetiminde okunan istiklal marşını daha sonrasında ise Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan ‘Allahuekber Dağları Şehitlerini Anma Konferansı’na Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Federasyonda Teşkilat Kurulu Üyesi Ve Kamp Müdürü Nuri Karslı katıldı.
Program’da konuşan Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, “105 yıl önce bu topraklarda şehit olmuş dedelerimiz için buraya gelmeniz beni çok duygulandı. Marşlarınızı dinlerken de, videolarınızı izlerken de o anı iliklerime kadar hissettim 3 günlük programınızda Allahuekber dağına yürüyüşünüzü sağ salim tamamlamanızı temenni ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Nenehatunlar şehrinde, Erzurum’da olmaktan mutluluk duyduğunu ve Erzurum’da ilk defa fener alayının düzenlenmesinin de son derece önemli olduğunu söyleyerek, “Biz şehitlerimizi anmada biraz zayıf kalıyoruz. Bir insan şehitlerini unutursa tarihini de unutur. Tarihini unutanı, tarih çöp sepetine atar” dedi.
Şimşirgil, “Sarıkamış’ın 105’inci yıl dönümü münasebetiyle Allahuekber dağında, 25 bine yakın şehidimizi yad etmek için buradayız. İlk açılan cephe, Kafkas cephesini ben felaket olarak yorumluyorum. Daha savaşa girmeden yaklaşık 80 bin kişiyi karlara gömdük, adeta melekler uçuştu Sarıkamış’ta, İzcilik federasyonu şehitleri yad etmek için bu etkinliği düzenledi. Şehadet ruhunu izcilerimizle yaşayacağız, tarihi yeniden yaşamış ve yaşatmış olacağız. Bu milletin en önemli değeri şehadet duygusudur, yedi düvel değil yedi yüz düvel olsa bu millete galip gelemez.
Bizi bir kişi Çanakkale’ye götürmedi, gazetelerde ‘Bu Anzaklar’ın burada ne işi var’ yazılarını görürdük sadece, bu yazıları göre göre biz Çanakkale’yi hatırladık. Çanakkale’de anıtı olan bir komutanımız var Nuri Yamult Paşa, İstanbul’da bulunan iki dairesini satarak elde ettiği parayla, toprağın üzerinde gözüken ceddimizin kemiklerini, hayvanlar yemesin diye toplayıp mezar yaptırmış bir paşa ama kıymetini bilemedik. Resmi belgelerle şehitlerin net bir sayısını ve bulabilmek çok sıkıntılı harekata katılan 30 bin kişi, ulaşan 3 bin kişi, hastalıktan ölenler var, dayanamayanlar var” şeklinde konuştu.
Ahmet Şimşirgil konferansının ikinci bölümüne soru cevap şeklinde devam etti. Derslerin seçmeli olarak okutulmasını ve Gençlik ve Spor Bakanlığının vermiş olduğu ‘İlham veren gençler ödülü’ nü değerlendiren Şimşirgil, şöyle konuştu;

‘Tarih seçmeli olmaz’
“Tarih, Coğrafya ve Tasavvuf Edebiyatının seçmeli olması demek, yarın Mevlanaların, Yunus Emrelerin, tarihimizden, edebiyatımızdan çıkarılması demek. Bu durumu tasvip etmiyorum, yapmayın diyorum”
“Gençliğe ilham demek ‘Genç, Bundan ilham al’ demek”
“Gençliğe ilham veren çok değerli insanlar var, gençliğe ilham veren demek ‘genç bundan ilham al’ demektir. Gençlere ilham veren her izcinin gençliğe namzet olarak gösterilmesi gerekir. Gençlere ecdadını hatırlatacak, batının bizlere sattığı ahlaksızlıklardan uzak şekilde ilham olunması gerekir. Bakanlık, Aleyna Tilki'ye değil, izcilerin her birine teker teker ödül vermeli. Asıl önemli olan şu programları yapmak, ecdadı hatırlatmak” dedi.
İzcilik Federasyon Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ise “Allahuekber dağına 15 yıldır yürüyoruz, bu yıl Erzurum’da fener alayı ile yürüyüşü başlattık. Allahuekber dağı ve Soğanlı dağı arasındaki geçitten 3 gün boyunca yürüyeceğiz. Manevi duyguları hissedebilmek için dağda konaklayacağız. Bu etkinliğin gerçekleşmesi için emeği olan ne kadar insan varsa İnşallah şehitlerimiz onlara teşekkür etsin, çünkü bizim teşekkürlerimiz az kalır. Allah, millî ve manevi değerlerimizi dava edip dertlenmeyi nasip etsin ki kendi derdimize düşmeyelim. Abdullah geçen yıl Türkiye’ye Filipinlerden geldi. Abdullah, Allahuekber dağlarında o manevi ruhu yaşamış ve islam ile şereflenen bir arkadaşımız. Filipinlerden gelen burada, ama Erzurum’da olan haberi olup da gelemeyenler var” sözlerini kaydetti.
Sarıkamış’ta Müslüman oldu
Filipinli öğretmen Abdullah Ramosa (37), 4’üncü sınıfta okurken izci olduğunu söyledi. İzci arkadaşlarıyla Müslümanlığı konuştuktan sonra İslamiyet’i öğrendiğini belirten Ramosa, “Geçen yıl Allahuekber dağlarında şehadet getirdim. İslamiyet’in diğer dinlere göre daha iyi bir din olduğunu gördüm” dedi.
Programın, Subaşı’nın yönetiminde okunan ‘Bu bayrak’ marşının ardından gerçekleşen ödül takdimleriyle son buldu.

ERZURUM

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşkale Belediyespor'da kan değişimi
YEREL HABERLER Aşkale Belediyespor'da kan değişimi
Prof. Dr. Vançelik, Sağlıkta Dönüşümün Etkileri’ni anlattı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Vançelik, Sağlıkta Dönüşümün Etkileri’ni ...
Dişlerde yeni trend: Diş dövmesi
YEREL HABERLER Dişlerde yeni trend: Diş dövmesi
Şampiyonlara tatlı ikramı
YEREL HABERLER Şampiyonlara tatlı ikramı
Boks şampiyonası tanıtımı için meydana ring kurdular
YEREL HABERLER Boks şampiyonası tanıtımı için meydana ring kurdular
Boksun şampiyonları soğuk havada ringe çıktılar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER Boksun şampiyonları soğuk havada ringe ...
Fobi nedir? Fobi türleri nelerdir?
YEREL HABERLER Fobi nedir? Fobi türleri nelerdir?
Burun estetiği öncesi bunlara dikkat
YEREL HABERLER Burun estetiği öncesi bunlara dikkat
İzcilerden Sarıkamış şehitlerine ziyaret
YEREL HABERLER İzcilerden Sarıkamış şehitlerine ziyaret
Güzelliğin anahtarı ''altın iğne''
YEREL HABERLER Güzelliğin anahtarı ''altın iğne''
Göz torbası deyip geçmeyin
YEREL HABERLER Göz torbası deyip geçmeyin
En çok tercih edilen medikal estetik uygulamaları
YEREL HABERLER En çok tercih edilen medikal estetik uygulamaları
Küçük göğüs özgüveni etkiliyor
YEREL HABERLER Küçük göğüs özgüveni etkiliyor
Erzurum Emniyet Derneği’nde Melik Kaya güven tazeledi
YEREL HABERLER Erzurum Emniyet Derneği’nde Melik Kaya güven tazeledi
Mide botoksu ile daha hızlı kilo verin
YEREL HABERLER Mide botoksu ile daha hızlı kilo verin
Saç dökülmeleri kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Saç dökülmeleri kaderiniz olmasın
Gazeteci Çakır miniklerle buluştu
YEREL HABERLER Gazeteci Çakır miniklerle buluştu
Toplumsal etki sistem tasarımına yönelik arama konferansı sona erdi
YEREL HABERLER Toplumsal etki sistem tasarımına yönelik arama ...
Aziziye’de Gençlerin Futbol Turnuvası Ak gençlik futbolda buluşturdu Başlama vuruşu Başkan Orhan’dan
YEREL HABERLER Aziziye’de Gençlerin Futbol Turnuvası Ak gençlik ...
Başkan Karataş’tan Sarıkamış Şehitlerini anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan Sarıkamış Şehitlerini anma mesajı
Köprüköy Jandarma Trafik Timleri Drone ile uygulamaya geçti
YEREL HABERLER Köprüköy Jandarma Trafik Timleri Drone ile uygulamaya ...
Prof. Dr. Ceylan: “Onlar dönmeyi hiç düşünmediler”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ceylan: “Onlar dönmeyi hiç düşünmediler”
Palandöken yeni yıla hazır
YEREL HABERLER Palandöken yeni yıla hazır
Servet'e çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest
YEREL HABERLER Servet'e çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X