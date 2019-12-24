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Cilt yaşlanmaları kaderiniz olmasın

İHA

Cilt yaşlanmaları kaderiniz olmasın

Dr. Biran Ekici, cilt yaşlanmasını önleyici yöntemler hakkında bilgiler verdi.
Dr. Biran Ekici, “Zamanın durdurulamaması ve yaşlılığın ilk belirtilerini göstermesi ile insanoğlu gençleşmenin gerek doğal gerek estetik müdahalelerle nasıl mümkün olabileceğini araştırmaya ve bununla ilgili yeni yöntemler keşfetmeye çalışıyor. Yaşlılık önleyici kremler, cerrahi operasyonlar, lazer uygulamalar, dolgular, botoks , kök hücre tedavisi ve pek çok daha farklı yöntem daha canlı daha pozitif ve dinç görünmek için yapılıyor. Gençleşme etkilerinin en çok araştırıldığı yer ise kuşkusuz yüz bölgesi. Çünkü insanlar günlük hayatlarında ikili ilişkilerinde en çok yüzlerini kullanıyorlar ve en görünürdeki yer aslında yüzler. İnsanların sabah kalktıklarında ilk baktıkları yer de yine yüzleri. Bu nedenle yüzlerindeki ifade değişikliklerini zaman içinde değiştirmek isteyen kişiler cilt gençleştirme işlemleri ile bunu sağlamayı hedefliyorlar. Cilt gençleştirme işlemleri yaptırarak daha canlı daha dinamik bir yüze sahip olmak, kırışıklıklardan, güneş lekelerinden, cilt lekelerinden, siyah noktalardan kurtulmak bir noktaya kadar mümkün oluyor” dedi.
Cilt gençleştirme için en çok kullanılan yöntemlerden birinin botoks olduğunu ifade eden Dr. Ekici, “Botoks deri altına enjekte edilen bir ilaç diyebiliriz. Özellikle kırışıklığı bol olan bölgelere uygulanıyor. Kırışık olan bölgedeki boşluklar botoks serumları ile dolduruluyor ve daha gergin bir görüntü elde ediliyor. Bir diğer cilt gençleştirme yöntemi dolgu yöntemi, özellikle dudak bölgesinde sıklıkla tercih edilen bu yöntem herhangi bir his kaybına neden olmadan daha dolgun dudaklara sahip olmanızı sağlıyor. Dudak çevreniz, dudağınız üzerindeki çizgiler vb yüz bölgesi kırışıklıkları için ideal bir yöntem. Kullanılan dolgular 4 6 ay arasında vücut tarafından eritilerek dışarı atılıyor. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan olumlu sonuçlar veren bir yöntem olarak biliniyor. Bir diğer uygulama lazer uygulamaları, cilt gençleştirme için deri altındaki bölümleri çok küçük noktacıklar şeklinde yakarak, etrafındaki sağlam dokudan yanan bölüme doğru bir iyileşme hareketinin başlatılması ile doku onarımı, leke onarımı yapılabiliyor. Deri altındaki iyileşme süreci aynı zamanda cildinizin gençleşmesine yardımcı oluyor” diye konuştu.
Cildin sıkılığı ve gençleşmesi için kullanılabilecek bir diğer yöntemin ise dermapen olduğunu kaydeden Dr. Ekici, “Dermapen yöntemi kaleme benzer bir alet ile ucundaki mini iğnelerin deri altında küçük oyuklar açması ve bu oyukların iyileşme süreci de girdirilerek vücut tarafından onarılmasıyla yeni dokular elde ederek daha iyi bir görünüm elde etmektir. Dermapen ile sivilce tedavisi, iz leke tedavisi, doku sıkılaşması gibi işlemler yapılarak cildinizi daha genç görünmesi sağlanabiliyor” şeklinde konuştu.

ERZURUM

24 Aralık 2019 Salı

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