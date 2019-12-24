Diyette psikoloji önemli

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, psikolojinin diyete etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “Diyet sabır gerektiren meşakkatli bir yolculuktur. Üzerimizde fazlalık olan kiloları bir günde almadığımız gibi birkaç günde de veremeyiz. Bu yüzden diyete başlarken zihnen bu sürece hazır olmak kilo verme sürecini kısaltır. Çünkü bireyler ne kadar kendini hedefe odaklar ve bu sürede gereken uyumu gösterirse zihin etkitepki şeklinde cevap verir ve zayıflama sürecini hızlandırır. Fakat bu odaklanma takıntıya dönüşmemeli. Takıntı haline gelen kilolar için siz ne kadar diyet yapmaya çalışsanız da beyniniz sizi yemek yemeye iter. Sabah kahvaltı yaparken diğer öğünlerde neler yiyeceğinizin hayalini kurmaya başlarsınız. Oysaki diyet çok kısa sürede çok fazla kilo vermek değil, sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimine dönüştürmektir. Bu yüzden diyet süreci bitince eski yemek yeme düzenine dönerim psikolojisinde diyete başlamamak size zaman kazandıracaktır. Günümüz dünyası belli kalıp ve standartlara sıkışıp kaldığı için bireysel farklılıkları ne olursa olsun herkesin aklında belirli vücut ölçülerine gelmek var. Bu durum da kilonuzu takıntı haline getirmenize neden oluyor. Fakat ideal vücut ölçüleri kişilerin boyuna, yaşına, genetik yapısına, metabolizma hızına göre farklılıklar gösterir. Diyetlerin kişiye özgü olması gerektiği gibi vücut ölçüleri de sağlık standartları içinde bireyseldir, kişiye özgüdür” dedi.

Kilo vermenin sadece güzel bir fizik değil, sağlıklı bir saç, cilt, rahat hareket edebileceğiniz, nefes alabileceğiniz bir yaşam, metabolik hastalıklara karşı önlem alma gibi birçok olumlu etkisi olacağının kabullenilmesi gerektiğini ifade eden Erkek, “Diyet yaparken mükemmel olmaya çalışmayın. Diyetinizi hatasız bir şekilde uygulamaya çalışmak size bir sonraki adımda suçluluk duygunu getirecektir ve buna bağlı olara depresif bir ruh hali ile diyetten vazgeçmenize neden olacaktır. Diyetinizde hata yaptığınızda diyetisyeninizle sürekli diyalog halinde olarak hatalarınızı telafi etme yöntemlerini öğrenin ve diyetinizi sürdürülebilir kılın. Diyetinizi bir seyahat gibi görün ve zayıflamak için acele etmeyin. Kilo verirken sabırsız davranıp motivasyonunuzu düşürmek yerine yavaş verilen kiloların kalıcı zayıflık olduğunu hatırlayın. En önemlisi kendinizi sevin ve asla sağlığınız için çaba göstermekten vazgeçmeyin” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:57

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