Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum’da başlıyor

Türkiye Kayak Federasyonu 20192020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışı Erzurum’da başlıyor. 2426 Aralık 2019 tarihlerinde Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde organize edilecek yarışmalara Türkiye’nin yanı sıra Rusya, İran ve Nijerya’dan olmak üzere toplam 45 sporcu katılıyor.

Müsabakaların ilk gününde erkekler ve bayanlarda 1.6 sprint serbest teknik yarışı, ikinci gününde ise erkekler de 10 km, kadınlarda da 5 km klasik teknik yarışları gerçekleşecek.

Organizasyonun Teknik Delegesi olan Necati Kaplan, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı dileyerek, ”Her türlü hazırlıklarımızı yaptık. Yarınki yarışmalar son derece keyifli geçeceğe benziyor. Katılımcı ülkelere ve Milli takım sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

ERZURUM 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:57

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