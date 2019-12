Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti

Horasan’da çıkan kavgada yaralanan Polis Memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler’i ziyaret eden Vali Okay Memiş, anne Sahide Üstünkardeşler’i telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Erzurum’un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan silahlı ve sobalı kavgada tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler, aylar sonra sağlığına kavuşarak görevine başladı.

Kavganın olduğu günden itibaren olayları yakından takip eden ve yaralanıp hastaneye geldiği gün yoğun bakımda ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, kahraman polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler’i bir an olsun yalnız bırakmadı.

Yoğun bakım yatağında hep iyi olacağını kimsenin endişe etmemesini ailesine her defasında söyleyen Vali Okay Memiş, polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler’i evinde ziyaret ederek, anne Sahide Üstünkardeşler’i telefonla arayıp, bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anneyle yaptığı telefon görüşmesinde Mustafa’nın iyi olacağına hep inandığını ifade eden Vali Memiş, “Hatırlıyorsanız çok tedirgindiniz. Ben hep şunu söyledim, dua edin önce Allah sonra bizlerin duaları ve aynı zamanda çok başarılı hekimlerimizin sayesinde kurtuldu. Mustafa’yı çok iyi gördüm. Allah sizlerden ve ondan razı olsun, pırlanta gibi evlat yetiştirmişsiniz. Bizler de sizler gibi görevine yeniden dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

ERZURUM 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:01

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.