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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları bu hafta sonu yapılacak

İHA

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları bu hafta sonu yapılacak

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATAAÖF) güz yarıyılı final sınavı, 2829 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. Türkiye genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacak final sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr" adresinden öğrenci şifreleriyle girilerek alınabilecek.
Öğrencilerin sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları 'Sınav Giriş Belgesi', fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler, sınava alınmayacak.
Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilecek. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi yerine kullanılabilecek belgeler ise şöyle: "T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi, er ve erbaşların askeri kimlik kartları, açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler, hakim, savcı ve yüksek yargı organı mensuplarının mesleki kimlik kartları, resmi kurumlarca verilen kimlik kartları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATAAÖF) öğrenci kimlik kartı, bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde 9 ile başlayan yabancı uyruk numarası barındıran, geçici koruma kimlik belgesi, ikamet, izin vb. belgeler, T.C. kimlik kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesi."
ATAAÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi yerine yukarıda sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilecek. Vize sınavları, dönem sonu not ortalamasını yüzde 30 oranında etkilerken; final sınavları ise ortalamayı yüzde 70 oranında etkiliyor.
Rektör Çomaklı Sınava Girecek Öğrencilere Başarılar Diledi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Açıköğretim Fakültesinin haftasonu yapılacak final sınavlarına girecek öğrencilere başarılar diledi. Öğrenme ortamlarının artık fiziksel mekanlarla sınırlandırılmadığını belirten Çomaklı, açıköğretim ile eğitim almak isteyen bireylere yer ve zamandan bağımsız esnek bir öğrenme ortamı ve fırsatları sunulduğunu vurguladı.
Gelişime ayak uydurmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Teknolojik gelişmeleri ve yeni eğitim modellerini anında Açıköğretim Fakültemize entegre ediyoruz. Bu vesileyle kısa zamanda önemli mesafeler kat eden fakültemizin yönetim kadrosu başta olmak üzere akademik ve idari personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hafta sonu yapılacak güz dönemi sınavları (final) için çalışmalarımız tamamlandı. Öğrencilerimizin rahat ve huzurlu bir ortamda sınava girmeleri için tedbirlerimizi aldık. Öğrencilerimize, sınavlarında başarılar diliyorum."

ERZURUM

24 Aralık 2019 Salı

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