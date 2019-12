Vali Okay Memiş: “Emre itaatın destanına bu topraklar şahitlik etti”

Allahuekber Şehitleri anma programında konuşan Vali Okay Memiş, “105 yıl önce dünya tarihindeki en büyük emre itaat destanı bu topraklarda yazıldı. Onları Allahuekber dağlarına çıkaran ateş ne ise günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duyguda aynıdır. Bu duygu elbette ki iman, inanç ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi” dedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Allahuekber ve Soğanlı Dağları'nda şehit olan askerler, Erzurum'un Şenkaya İlçesi Gaziler Mahallesinde düzenlenen törenle anıldı.

1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı Erzurum'un Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

2005 yılından bu yana Erzurum Valiliği öncülüğünde; Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle anılan Allahuekber Şehitleri anma programı, Bardız Köyü Gaziler Mahallesi Allahuekber Şehitleri Meydanında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlayan tören, dönemin kıyafetlerini giymiş askerler tarafından Bardız Köyü Cami minaresine 105 yıl önce olduğu gibi 85'inci alay sancağı çekilerek ezan okunup saygı atışı yapılmasıyla devam etti.

Bardız Köyü Allahuekber Şehitleri Meydanında devam program da daha sonra konuşmalara geçildi. İlk olarak konuşan Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, şehit olabilme ve sevebilme Allah’ın insanlara verdiği bir lütuf olduğunu ifade etti.

Ardından konuşan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, bu şanlı kahramanlığın gelecek nesillere aktarılacağını söyledi. Başkan Bedir, “Allahuekber tarihi şanlı zaferlerle dolu cenk etmeden eksi 40 derecede düşmana karşı durmanın ve geri dönmemenin bir adıdır. Bu millet ezanı, namusu, vatanı, bayrağı için gözünü kırpmadan canını vermiş ve vermeye de devam etmiştir. 105 yıl önce bu dağlarda vatan savunması için donarak şehit olan bu kahramanlık hiç unutulmayacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır” dedi.

YURDUN HER KARIŞ TOPRAĞI KANLA SULANMIŞTIR

Vatan toprağının çok kolay elde edilmediğini dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet sekmen, “Türkiye’nin dört bir tarafından gelen sevgili kardeşlerim Sarıkamış Harekatı’nın 105. yıldönümünde şehitlerimizi yad etmek için toplanmış bulunuyoruz. Vatanı uğruna milletin bekası, birliği, dirliği uğruna bu toprağa düşmüş bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Yaşadığımız bu topraklar çok kolay kazanılmadı. Aynen bugünde aynı hadiseleri yaşıyoruz. Görüyoruz ki bu topraklara tutunmanın bir bedeli ve karşılığı var. Bu da Mille Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nda bahsettiği gibi ‘bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı’ işte toprakları karıştırsak her karış toprağında şehit kanını görmemiz mümkündür” dedi.

TOPRAĞA DÜŞEN HER BEDEN TÜRK TOPRAKLARININ PERÇİNİDİR

Bu topraklarda destan yazan ecdadın o günkü ruhunu bugünde sınırımızda ve sınır ötesinde şahit olunduğuna dikkat çeken Erzurum Valisi Okay Memiş, “Şehadetin 105. Yıl dönümünde Bardız’daki şehitlerimiz başta olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi milletçe sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz. Bundan tam 105 yıl önce dünya tarihindeki en büyük emre itaat destanına şahitlik etmiş bu topraklarda büyük bir heyecan vardı. 93 harbi sonrasında esir kalmış vatan topraklarına ilk kez Türk askeri giriyordu. Askerin geçtiği yollar adeta Cennet bahçeleri gibi gül kokuyordu. Dünyanın en büyük emre itaat destanı bu topraklarda yazıldı. Burada o destanı yazan yiğitleri anmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu yiğitlerin toprağa düşen bedenleri bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu milletin bu topraklarda var olacağının açık gerçeğidir. Onları Allahuekber dağlarına çıkaran ateş ne ise günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duyguda aynıdır. Tıpkı Barış Pınarı Harekatı ve vatan savunması yapan kahraman askeriz gibi. Bu duygu elbette ki iman, inanç ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlere ki onların torunlarıyız. Ayrıca benim büyük dedem de yani dedemin babası Mahmut dedem Sarıkamış Harekâtı’nda şehit olmuştur. Dedemde başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kendimi ayrıca gururlu ve onurlu hissediyorum” dedi.

TARİH YAZAN MİLLETİN EVLATLARIYIZ

Vatan savunmasında Türk ordusunun yaptığı kahramanlığı tarihte hiçbir ordunun gösteremeyeceğini belirten Vali Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erzurum’dan yola çıkarak Kaleboğazı’nda, Narman’da, Oltu’da, Köprüköy’de Bardız ve Kosor Boğazını aslanlar gibi savaşarak gelen bu cengâverler bitti sanılan bir devletin ve onu oluşturan milletin en zayıf anlarında neler yapabileceklerini ve diğer milletlerden farkını burada ortaya koymuştur. Bu yüzdendir ki Allahuekber ve Soğanlı Dağlarını aşarak hedeflerine ulaşan 3’üncü Ordu’nun 9 ve 10’uncu Kolorduları günümüzde en modern teçhizatla bile başka orduların göze alamayacağı bir işi başarmıştır. Dünyada hiçbir ordu kahraman Türk ordusu kadar, sebatkâr, gözü kara, cefakâr ve itaatkâr değildir. Sizler tarih yazan ve asla tarihte kaybolmayan bir milletin evlatlarısınız. Uyanık olalım birlik olalım beraber olalım. Gurur timsali tarihimizi okuyup öğrenelim ve onlara layık olmaya gayret edelim. O zaman canla kanla ödenen o bedeli günümüzde çok çalışarak bilim, teknoloji ve ilimle uğraşarak kimseye muhtaç olmayan bir toplum olarak büyük çaba sarf etmeliyiz. En önemlisi dünyanın en kıymetli topraklarında yaşadığımızı dolayısıyla düşmanında eksik olmayacağının bilincinde olarak çok çalışmalıyız. Bu bağlamda Allahuekber şehitliğinde anma töreninde bulunan siz değerli kardeşlerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından 32’inci tümeni temsilen Kaynak Yayla üzerinden Sarıkamış Hattına yürüyecek izcilere Vali Okay Memiş temsili sancak teslim etti. Allahukber Şehitleri Anma törenlerine Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, adli ve idari yargı mensupları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, 8 ülkeden 152 izci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

