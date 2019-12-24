Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’ndan büyük başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’ndan büyük başarı

İHA

171819 Aralık 2019 tarihlerinde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları arası “Kuranı Kerim’i Yüzüne Okuma, Genç Hafızlar, Genç Bilaller Ezan Okuma” Yarışmalarında Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu elde ettiği derecelerle büyük başarılara imza attı.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden; Muhammet Emin İncesu 17 Aralık Salı günü Kuranı Kerimi Yüzüne Okuma Yarışması’nda Erzurum İl 1.si , Hamza Güllü 18 Aralık Çarşamba günü Genç Hafızlar Yarışması’nda Erzurum İl 1.si , Ahmet Kaan Karslı 19 Aralık Perşembe günü Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması’nda Erzurum il 2.si olmayı başardılar.
Öğrencilerini yarışmalara hazırlayan ve öğrencilerinin başarılarında büyük pay sahibi olan Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Branşı Öğretmenleri Fatma Ortakcı, Rüveyde Afşar, İlknur Sefil, Ahmet Sefil, Ebubekir Kır, Veysel Aktürk, Çalışmalarının karşılığını aldıklarını ve öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirdiler.
Bunlara ek olarak Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ebubekir Kır öğrencilerinin başarılarının tesadüf olmadığını yoğun bir çalışmanın haklı sonucu olduğunu ve bu öğrencilerin ilerleyen tarihlerde düzenlenecek “Bölge Yarışmalarında” da başarılı sonuçlara ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.
Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Beyaz ise öğretmenlerin ve öğrencilerin fedakarca ve sabırlı bir şekilde yoğun bir emek vererek hazırlandıkları bu yarışmalarda böyle büyük derecelere ulaşmanın kendilerini mutlu ettiğini ve okulun ismini daha iyi yerlerde duyurmak için bütün öğretmenlerle işbirliği halinde çalıştıklarını da belirtti.

ERZURUM

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Okay Memiş: “Emre itaatın destanına bu topraklar şahitlik etti”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: “Emre itaatın destanına bu topraklar ...
Genç Müsiad yöneticileri, Rektör Çomaklı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Genç Müsiad yöneticileri, Rektör Çomaklı ile bir ...
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları bu hafta sonu yapılacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final ...
Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldı
Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti
Büyükşehir’den “Mutlu Aile” Programı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Mutlu Aile” Programı
Büyükşehir’den Sosyal Sorumluluk Yatırımı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Sosyal Sorumluluk Yatırımı
Büyükşehir’den Ekmek Fırınlarına denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Ekmek Fırınlarına denetim
Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum’da başlıyor
YEREL HABERLER Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum’da başlıyor
Baltacıoğlu ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Baltacıoğlu ailesinin acı günü
Diyette psikoloji önemli
YEREL HABERLER Diyette psikoloji önemli
Estetik diş hekimliği fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Estetik diş hekimliği fark oluşturuyor
Botoks, yılan zehri değildir
YEREL HABERLER Botoks, yılan zehri değildir
Örümcek ağı estetiği ile gençleşin
YEREL HABERLER Örümcek ağı estetiği ile gençleşin
Güvenememe fobisine dikkat
YEREL HABERLER Güvenememe fobisine dikkat
ETÜ’de "KOSGEB Başarı Öyküleri" paneli
YEREL HABERLER ETÜ’de "KOSGEB Başarı Öyküleri" paneli
Gsim’de yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Gsim’de yangın tatbikatı
Orçun Duygun 2020 projelerini açıkladı
YEREL HABERLER Orçun Duygun 2020 projelerini açıkladı
Cilt yaşlanmaları kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Cilt yaşlanmaları kaderiniz olmasın
Saç ekiminde planlama ve tecrübe fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Saç ekiminde planlama ve tecrübe fark oluşturuyor
Atatürk Üniversitesi Öğrencileri “Eğitimi Al Afetten Korkma” projesiyle Pasinler’de panel düzenledi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Öğrencileri “Eğitimi Al Afetten ...
Gece sık uyanmalara dikkat
YEREL HABERLER Gece sık uyanmalara dikkat
Ata Teknokent Olağan Genel Kurulu Rektör Çomaklı başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Ata Teknokent Olağan Genel Kurulu Rektör Çomaklı ...
Erzurumlu taksici kardan adamı bu yıl da yaptı
YEREL HABERLER Erzurumlu taksici kardan adamı bu yıl da yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X