Zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı

DHA

ERZURUM´un Şenkaya ilçesinde, 7 yaşındaki zihinsel engelli Aleylan Atmaca, çakmakla oynadığı sırada dedesine ait samanlıkta yangın çıkardı. Eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

ERZURUM´un Şenkaya ilçesinde, 7 yaşındaki zihinsel engelli Aleylan Atmaca, çakmakla oynadığı sırada dedesine ait samanlıkta yangın çıkardı. Eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Gözalan Mahallesi´nde meydana geldi. Çakmakla oynadığı ileri sürülen zihinsel engelli Aleylan Atmaca, dedesi Nazım Atmaca´ya ait samanlıktaki otları ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın Nazım Atmaca'ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Oltu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Şenkaya İlçesi Kömürlü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de görev aldığı yangında can kaybı olmazken ev ve samanlık ise kullanılamaz hale geldi.

ERZURUM

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şenkaya’da Allahuekber Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Şenkaya’da Allahuekber Şehitleri anıldı
Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’ndan büyük başarı
YEREL HABERLER Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’ndan büyük başarı
Vali Okay Memiş: “Emre itaatın destanına bu topraklar şahitlik etti”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: “Emre itaatın destanına bu topraklar ...
Genç Müsiad yöneticileri, Rektör Çomaklı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Genç Müsiad yöneticileri, Rektör Çomaklı ile bir ...
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları bu hafta sonu yapılacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final ...
Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldı
Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti
Büyükşehir’den “Mutlu Aile” Programı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Mutlu Aile” Programı
Büyükşehir’den Sosyal Sorumluluk Yatırımı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Sosyal Sorumluluk Yatırımı
Büyükşehir’den Ekmek Fırınlarına denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Ekmek Fırınlarına denetim
Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum’da başlıyor
YEREL HABERLER Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum’da başlıyor
Baltacıoğlu ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Baltacıoğlu ailesinin acı günü
Diyette psikoloji önemli
YEREL HABERLER Diyette psikoloji önemli
Estetik diş hekimliği fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Estetik diş hekimliği fark oluşturuyor
Botoks, yılan zehri değildir
YEREL HABERLER Botoks, yılan zehri değildir
Örümcek ağı estetiği ile gençleşin
YEREL HABERLER Örümcek ağı estetiği ile gençleşin
Güvenememe fobisine dikkat
YEREL HABERLER Güvenememe fobisine dikkat
ETÜ’de "KOSGEB Başarı Öyküleri" paneli
YEREL HABERLER ETÜ’de "KOSGEB Başarı Öyküleri" paneli
Gsim’de yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Gsim’de yangın tatbikatı
Orçun Duygun 2020 projelerini açıkladı
YEREL HABERLER Orçun Duygun 2020 projelerini açıkladı
Cilt yaşlanmaları kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Cilt yaşlanmaları kaderiniz olmasın
Saç ekiminde planlama ve tecrübe fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Saç ekiminde planlama ve tecrübe fark oluşturuyor
Atatürk Üniversitesi Öğrencileri “Eğitimi Al Afetten Korkma” projesiyle Pasinler’de panel düzenledi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Öğrencileri “Eğitimi Al Afetten ...
Gece sık uyanmalara dikkat
YEREL HABERLER Gece sık uyanmalara dikkat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X