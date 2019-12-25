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Özgün giysi tasarımlarıyla şiddete dikkat çekti

DHA

ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Safiye Sarı, özgün giysi tasarımlarıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Davetlilere, şiddete uğrayan kadın için baba, anne, ağabey, abla, okul arkadaşı olarak 'Sen olsan ne yapardın?' yazılı kartlar veren Sarı, cevapları inceledikten sonra bir rapor haline getirip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletecek.

ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Safiye Sarı, özgün giysi tasarımlarıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Davetlilere, şiddete uğrayan kadın için baba, anne, ağabey, abla, okul arkadaşı olarak 'Sen olsan ne yapardın?' yazılı kartlar veren Sarı, cevapları inceledikten sonra bir rapor haline getirip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletecek.
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Safiye Sarı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bir yılda tasarladığı kıyafetlerle sergi açtı. 23 Temmuz Kongre Binası'ndaki serginin açılışında Dr. Öğretim Üyesi Safiye Sarı, büyük bir bölümü kadınlardan oluşan davetlilere, tasarladığı kıyafetler ve kadına yönelik verdiği mesajları anlattı. 10 ayrı gelinlik tasarımı için üzerinde 'Sen olsaydın ne yapardın?' yazılı küçük not kağıtları bırakan Sarı, davetlilerden bu soruları cevaplandırarak asmalarını istedi.
Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla başladığı çalışmayı, sergiye açtığını belirten Safiye Sarı, "Kadına şiddet hepimizin sorunu. Bir kadını bir kadın daha iyi anlar düşüncesiyle yola çıktım. Kadına şiddeti erkek mi yapıyor, yoksa bir kadın mı? Temeldeki soru işaretim buydu. Kadına şiddeti yapan bir erkek, ama onu yetiştiren bir kadın. Bütün bilgisini, sevgisini, eğitimini çocuğuna geçiren bir anne. Burada kadından kadına bir dönüşüm söz konusu. Biz sorunu başka yerde anıyoruz. Kadınla başlayarak, ancak kadına olan şiddeti önleyebiliriz algısı yaratmak istedim" dedi.
Kıyafetleri tasarlarken gelinlik ve beyaz rengi tercih etmesini, "Genç kızların gözüyle bakmaya çalıştım" diye ifade eden Sarı, "Çalışmalarımı yaparken şiddete maruz kalmadan önce genç kızların ne giyebileceğini düşündüm. Çalışmamı hep bu çerçevede yeşerttim. Genç kızların hayat hikayelerini okudum, çok araştırmalar yaptım. Ailelerin onlara baktığı gözle baktım. Sonra da bu sergiyi hazırlarken böyle küçük bir araştırma notu hazırladım. Her bir tasarımın yanına baba, anne, ağabey, abla, okul arkadaşı olarak 'Sen olsan ne yapardın?' sorunu yönelttim. Bu bir farkındalık sergisi, ama bir dönüş de almak istedim. Davetlilerin vereceği cevapları inceleyerek sonuç raporu halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunacağım" diye konuştu.
Sergi salonundaki tasarlanan kıyafetleri tek tek inceleyen davetliler, daha sonra cevapladıkları not kağıtlarını kendilerine uygun bölümlere kurdeleyle astı. Sergi 31 Aralık'a kadar gezilebilecek.

ERZURUM

25 Aralık 2019 Çarşamba

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