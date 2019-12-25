Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum ve Ağrı çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği olacağı bekleniyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden orta kuvvette, Erzurum, Erzincan ve Ardahan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli (5070 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bölgede gece ölçülen hava sıcaklığı Erzurum’da 1, Erzincan’da 6 derece ölçülürken diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere, Ağrı’da 4, Iğdır’da 3, Kars’ta 2, Ardahan’da 1 derece olarak ölçüldü.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken’de 43, Konaklı’da 6, Sarıkamış Cıbıltepe’de 25 santimetre olarak ölçüldü.

ERZURUM 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:02

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.