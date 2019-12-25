Erzurum’da 11 ayda 166 şirket kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’da 11 ayda 166 şirket kuruldu

İHA

TOBB 2019 OcakKasım dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.

Erzurum’da 11 ayda 166 şirket kuruldu

TOBB 2019 OcakKasım dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.
TOBB 2019 Ocak Kasım dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum’da yılın 11 ayında kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde, 10,16, ülke toplamında ise yüzde 0,21’lik oran gösterdi. Erzurum kurulan şirket sayısı bakımından bölgede 4’üncü sırayı aldı.
ERZURUM OCAK KASIM 2019 VERİLERİ
TOBB Birikimli kurulan ve kapanan şirket verileri Erzurum sonuçlarına göre, ilde 2019 yılının on bir ayında 166 şirket, 8 kooperatif ve 54 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak Kasım ayları toplamında 25 şirket, 6 kooperatif tasfiye işlemi görürken; 30 şirket, 7 kooperatif ve 43 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı.
ŞİRKET KURULUMU BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM
TOBB verilerine göre 11 ayda Erzurum’da 166, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 243, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 446 ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise bin 633 şirket kurulumu gerçekleşti. 11 aylık bazda Erzurum’un kurulan şirket sayısı KUDAKA toplamında yüzde 68,31, Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 37,21 ve Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 10,16’lık pay edindi.
KURULAN KÜÇÜK İŞLETMELER BÖLGESEL SONUÇLAR VE ERZURUM
Ocak Kasım 2019 döneminde Erzurum’da 54, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 141, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 318 ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise 937 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Erzurum’un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı KUDAKA bölgesinde yüzde 38,29, Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 16,98 ve Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 5,76’lık pay gösterdi.
KUDAKA BÖLGESİ BİRİKİMLİ VERİLER
DOSİAD analizlerine göre, 2019’un Ocak Kasım ayları arasında KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde, 243 şirket, 11 kooperatif ve 141 de gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. 2019’un 11 ayı toplamında bölgede 40 şirket, 10 kooperatif tasfiye işlemi gördü. KUDAKA Bölgesinde 45 şirket, 10 kooperatif ve 129 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetine son verdi.
KUZEYDOĞU ANADOLU BİRİKİMLİ VERİLER
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde, dönemde 446 şirket, 14 kooperatif ve 318 de gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Bölgede 62 şirket, 15 kooperatif tasfiye edildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 62 şirket, 15 kooperatif ve 322 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetini sonlandırdı.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ BİRİKİMLİ VERİLER
TOBB Kurulan ve kapanan şirket verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizler bazında, göre bu yılın 11 ayında Doğu Anadolu Bölgesinde bin 633 şirket, 40 kooperatif ve 937 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2019’un ocak kasım ayları toplamında 219 şirket, 36 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 277 şirket, 51 kooperatif ve 738 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.
BÖLGE İLLERİ ŞİRKET KURULUM DAĞILIMI
Ocak Kasım ayları toplamında, Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği iller Malatya ve Van oldu. Dönemde Van’da 315, Malatya’da 301, Elazığ’da 213, Erzurum’da 166, Bitlis’te 124, Ağrı’da 92, Bingöl’de 88, Muş’ta 68, Erzincan’da 67, Hakkari’de 65, Kars’ta 51, Iğdır’da 47, Tunceli’de 23, Ardahan’da 13 şirket kuruldu.
BÖLGE İLLERİ KÜÇÜK İŞLETME KURULUM DAĞILIMI
Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda gerçek kişi ticari işletmesi kurulumunun kaydedildiği il 208 işletmeyle Van oldu. Dönemde Ağrı’da 63, Bingöl’de 26, Bitlis’te 47, Elazığ’da 107, Erzincan’da 78, Erzurum’da 54, Hakkari’de 59, Kars’ta 28, Malatya’da 155, Muş’ta 27, Tunceli’de 12, Van’da 208, Ardahan’da 21, Iğdır’da ise 65 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

ERZURUM

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor Lennart Thy davasını kaybetti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Lennart Thy davasını kaybetti
BB Erzurumspor’da hedef mutlak galibiyet
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da hedef mutlak galibiyet
ETB ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ETB ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım ...
Şenkaya’da, DAP Semt Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Şenkaya’da, DAP Semt Kütüphanesi açıldı
Diş eti çekilmelerine dikkat
YEREL HABERLER Diş eti çekilmelerine dikkat
Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı
Erkeklerde meme problemine dikkat
YEREL HABERLER Erkeklerde meme problemine dikkat
Çene ucu problemine dikkat
YEREL HABERLER Çene ucu problemine dikkat
Özgün giysi tasarımlarıyla şiddete dikkat çekti
YEREL HABERLER Özgün giysi tasarımlarıyla şiddete dikkat çekti
Minikler göz kamaştırdı Yerli Malı Haftasını şarkılarla, şiirlerle ve oyunlarla pekiştirdiler
YEREL HABERLER Minikler göz kamaştırdı Yerli Malı Haftasını ...
Özürlü çocuk evlerini yaktı
YEREL HABERLER Özürlü çocuk evlerini yaktı
Zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı
YEREL HABERLER Zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı ...
Şenkaya’da Allahuekber Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Şenkaya’da Allahuekber Şehitleri anıldı
Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’ndan büyük başarı
YEREL HABERLER Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’ndan büyük başarı
Vali Okay Memiş: “Emre itaatın destanına bu topraklar şahitlik etti”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: “Emre itaatın destanına bu topraklar ...
Genç Müsiad yöneticileri, Rektör Çomaklı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Genç Müsiad yöneticileri, Rektör Çomaklı ile bir ...
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları bu hafta sonu yapılacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final ...
Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldı
Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş kahraman polisi evinde ziyaret etti
Büyükşehir’den “Mutlu Aile” Programı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Mutlu Aile” Programı
Büyükşehir’den Sosyal Sorumluluk Yatırımı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Sosyal Sorumluluk Yatırımı
Büyükşehir’den Ekmek Fırınlarına denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Ekmek Fırınlarına denetim
Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum’da başlıyor
YEREL HABERLER Kayaklı Koşu Fıs Yarışması Erzurum’da başlıyor
Baltacıoğlu ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Baltacıoğlu ailesinin acı günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X