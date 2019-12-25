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ETB ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı

İHA

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında Erzurum ve bölge ekonomisi başta olmak üzere, teknik ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

ETB ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ile İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında Erzurum ve bölge ekonomisi başta olmak üzere, teknik ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
İmzalanan protokol ile öncelikle Erzurum ili ve bölge ekonomisinin geliştirilmesi hedefleniyor. Erzurum Ticaret Borsası ve İran Aras Serbest Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Şirketi arasında ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi ortak anlayışını teşvik etmek ve geliştirmek konularında mutabakata varıldı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ”Erzurum ve bölge ekonomisini daha ilerilere taşımak, ticaret hacmini geliştirmek ve bununla birlikte teknik ve kültürel işbirliği için, İranlı muhataplarımız ile görüşmeler yaparak işbirliği protokolünü hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu anlamda İran Aras serbest Bölgesi Genel Müdür Vekili Dr.Alireza Karemi ve Aras Serbest Bölgesi Yatırım ve Finansman Müdürü Said Heyderi ile bir araya gelerek iki ülke arasında geçmişi tarihe dayanan dost ve kardeş ülke İran Serbest Bölgesi ile protokol imzaladık. İmzaladığımız bu protokol ile karşılıklı olarak, ekonomik, ticari, teknik ve kültürel işbirliğini ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Yatırımların teşvik edilmesi ve uygun mekanizmalar ile karşılıklı yatırımların iyileştirilmesi ve desteklenmesi için her türlü çabayı gösterme konusunda kararlıyız ” şeklinde konuştu.
İran tarafından, İran Serbest Bölgesi Genel Müdürü Dr.Alireza Karemi ise “ Geçmişte olduğu gibi bugünde ekonomik ve kültürel alanda işbirliği yaptığımız için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ekonomik kalkınmada serbest ticaret bölgelerinin önemini göz önünde bulundurarak, özel sektör firmalarının Türkiye ve İran’daki serbest ticaret bölgelerinde faaliyet göstermelerini özendirmek hususunda mutabık kaldığımız Erzurum Ticaret Borsası ile yaptığımız bu protokol ile güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.
Öte yandan, protokol imza töreninde, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Baş Konsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ile Aras Serbest Bölgesi Yatırım ve Finansman Müdürü Said Heyderi’de hazır bulundular.

ERZURUM

25 Aralık 2019 Çarşamba

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