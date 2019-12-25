BB Erzurumspor’da hedef mutlak galibiyet

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BB Erzurumspor ligin 16. haftasında evinde 31 mağlup olduğu Altay maçının yaralarını sarmak için 17. haftada oynayacağı Ümraniyespor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da gözler Ümraniyespor maçına çevrildi. Mavi beyazlı ekip, ilk devrenin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçından galibiyet alarak devreyi moralle kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Ligin ilk 16 haftasında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 27 puanla 4. sırada yer alan Dadaşlar, lider Hatayspor’un 9 puan gerisinde yer alıyor. İlk yarıda 30 puan hedefinde olan BB Erzurumspor’un hedefine ulaşması için İstanbul deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Ümraniyespor karşılaşması 28 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’de Ümraniye Belediye Şehir Stadında oynanacak.

ERZURUM 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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