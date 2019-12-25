BB Erzurumspor Lennart Thy davasını kaybetti

Geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor’da forma giyen Alman forvet Lennart Thy, mavibeyazlı takıma açtığı davayı kazandı. BB Erzurumspor futbolcuya 800 bin Euro ödeyecek.

TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da geçtiğimiz sezon forma giyen Alman futbolcu Lennart Thy önceki yönetim tarafından kendisine ödenmeyen 80 bin Euro alacağı için mavibeyazlı ekibi FIFA’ya şikayet etmişti. BB Erzurumspor’a açılan 1 milyon 140 bin Euroluk dava sonucu belli oldu. Buna göre Dadaşlar açılan davayı kazanan Lennart Thy’ye 800 bin Euro ödeyecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Önceki yönetimin 80 bin Euro ödemediği için açılan bir dava vardı. Tam 1 milyon 140 bin Euroluk bir dava. Hukuki mücadelemizi verdik ancak, 800 bin Euroluk alacak davasını kaybettik. Kulüp 800 bin Euro ödeyecek. Konuyla ilgili girişimlerimiz sürüyor. 400 bin Euro teklif ettik. Bununda bir kısmını nakit bir kısmını taksitle ödeyelim ve bu davayı kapatalım dedik. Süreç devam ediyor. Bir anda Süper Lige çıkmışsın, ciddi ekonomik güce sahip olmuşsun, nerede çöp futbolcu varsa, yanlış transfer politikalarıyla takıma almışsın, bunun bedelini de bir alt lige düşmüş, geliri olmayan bizler ödemeye çalışıyoruz. Şimdi Lennart Thy'ye 80 bir Euro ödenmediğinde takımın 3 milyon TL bir galibiyette geliri vardı. Şimdi burada 60 milyon Liralık bir takım var elimde, gelir 10 milyon Lira. Şunu söylemek istiyorum, futbol yönetmeliğinde ciddi değişiklikler yapılması lazım. Bir kulüp başkanı sorumluluk hissetmeli, bir sözleşmeye imza atarken kılı kırk yarmalı. Menajerler bizi kandırdı. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir yönetici menajerden akıllı değilse kulübün önünden geçmesin, menajer dediğiniz kimdir? Ben böyle bir şey kabul etmem. Bir yönetici menajerden gol yiyecekse, bu işe talip olmasın. Sen şimdi hiç hayatında görmedin, iki tane telefon görüntüsüyle, araştırmadan, geçmişteki kulübünden kaç TL almış araştırmıyorsan, 50 bin Euroya oynayan adamı 500 bin Euroya transfer ediyorsan bunda bir şey vardır" diye konuştu.

ERZURUM 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:02

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.