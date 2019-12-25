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Çakır’dan olimpiyat vurgusu

İHA

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Erzurum'un 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma girişimleri inşallah olumlu sonuçlanır" dedi.

Çakır’dan olimpiyat vurgusu

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Erzurum’un 2024 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapma girişimleri inşallah olumlu sonuçlanır” dedi.
Erzurum’un 2011 Unvirsiade ve 2017 EYOF’un ardından 2024 Dünya Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları’na adaylığının söz konusu olması, şehirde büyük memnuniyet uyandırdı. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Olimpiyatlara giden yolu işte böyle organizasyonlarla öreceğiz” ifadesini kullandı.
Erzurum’dan bugün kış sporları merkezi olarak bahsedilmesinin arka planında, 2011 Universiade ile 2017 EYOF’un geldiğini dile getiren Mehmet Musa Çakır, “Süreçte referanslarımızın sayısını ne kadar çok artırırsak, olimpiyatlara giden yolda o ölçüde başarılı oluruz. Bu tarz organizasyonlar aynı zamanda tecrübe birikimidir. Dolayısıyla ne kadar çok tecrübe, o kadar çok başarı demektir” dedi.
Konuyla ilgili olarak girişimlerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş ve Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in, yeni bir dönemin mimarı olacaklarını söyleyen Çakır, “Bu süreçte adaylığımız söz konusu olursa, her iki isim için de ayrı birer parantez açmak gerekecektir. Çünkü şehrin bu enerjiye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Öte yandan söz konusu organizasyonun, Erzurum’daki kış sporları tesislerinin güncellenmesi için de önemli bir fırsat olacağını dile getiren Mehmet Musa Çakır, “Her süreç bir fırsattır ve önemli olan bu fırsatları en iyi biçimde değerlendirebilmektir. Adaylığımızın vaki olması halinde tesislerimizdeki eksikliklerin yanı sıra belki yeniden bir yapılanma da söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla meseleye bakış açımız da bu yönde şekillenmelidir” diye konuştu.

ERZURUM

25 Aralık 2019 Çarşamba

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