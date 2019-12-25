Özel öğrenci AÇHS İl Müdürü koltuğuna oturarak, hayalini gerçekleşti

Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi özel öğrencilerinden Esma Canan Durmuş en büyük hayali olan Sosyal Hizmet Uzmanlığı mesleğini AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş’ın makamına oturarak gerçekleştirdi.

Durmuş, bir süre il müdürü koltuğuna oturarak, kurumda yapmak istediği hizmetleri anlattı.

İl Müdürlüğü koltuğunu bir süre Durmuş’a bırakan AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, geleceğin teminatı olan gençlere imkan verilmesi ve gönüllü faaliyet yürütülmelerinin sosyalleşmeleri ve topluma fayda sağlamak anlamında önemli olduğunu ifade etti.

İl Müdürü koltuğuna oturan Durmuş ise en büyük hayalinin sosyal hizmet olmak olduğunu belirterek, sosyal hizmet uzmanı olduğunda engelliler konusundaki hizmetlere ağırlık ereceğini söyledi.

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, Durmuş’un hedefine ulaşması için bu gibi imkanların verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, gençlerin yetenekleri doğrultusundaki alanlara yönlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

İlbaş, öğrencilere kurum çalışmaları hakkında bilgi vererek, kurumun engelli, kadın, çocuk, yaşlı ve şehit gazilere yönelik hizmetler verdiğini ifade etti.

Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Atasever ise İlbaş’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gençlerin kariyer gelişimi açısından bu tür ziyaretlerin ve hizmetleri yerinde görmelerinin önemini vurguladı.

Öğrenciler ayrıca AÇSH İl Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetler Biriminde görevli Sosyolog Şermin Ateş’ten çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Ziyarete Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Atasever, Rehber Öğretmen Olgu Koç ve öğrenciler katıldı.

ERZURUM 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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