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ERGAZ'dan Erzurum'a dev yatırım Erzurum'daki yatırımın açılışı Nisan ayında gerçekleştirilecek

İHA

Yarım asırlık geçmişiyle Türkiye'nin en önde gelen sanayi kuruluşları arasındaki ERGAZ, filizlendiği toprakları yepyeni bir yatırıma daha kavuşturuyor. Erzurum'da 80 bin tonluk Akaryakıt Depolama ve Dolum Terminali tesisini tamamlamak üzere olan ERGAZ, yaklaşık 100 milyon liralık yatırımın son durumunu kurmaylarıyla birlikte değerlendirdi.

ERGAZ'dan Erzurum'a dev yatırım Erzurum'daki yatırımın açılışı Nisan ayında gerçekleştirilecek

Yarım asırlık geçmişiyle Türkiye’nin en önde gelen sanayi kuruluşları arasındaki ERGAZ, filizlendiği toprakları yepyeni bir yatırıma daha kavuşturuyor. Erzurum’da 80 bin tonluk Akaryakıt Depolama ve Dolum Terminali tesisini tamamlamak üzere olan ERGAZ, yaklaşık 100 milyon liralık yatırımın son durumunu kurmaylarıyla birlikte değerlendirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Sivas Bölge Müdürlüğü, Erzurum Gar Müdürlüğü ve Lojistik Merkez Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı istişare toplantısında, ERGAZ’ın üst düzey yöneticileri de hazır bulundu. Yatırımda gelinen son noktanın yanı sıra, LPG ve akaryakıt ürünlerinin ulaşım ve taşıma ihtiyaçlarının ele alındığı değerlendirme toplantısında, çeşitli alternatifler üzerinde duruldu, görüş alışverişinde bulunuldu.
TERMİNAL YATIRIMINDA SON DURUM
ERGAZ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yağız’ın, Ilıca yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde konuşlandırılan yatırımla ilgili yöneticilere bilgiler aktardığı toplantıda, yatırımın ulaşım ve taşıma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan raporlar görüşüldü. TCDD Sivas Bölge Müdürlüğü’nden Sönmez Sefererk ve Davut Görgülü’nün yanı sıra Erzurum Lojistik Merkez Müdürü Sebahattin Demir ve TCDD Erzurum Gar Müdürü Tacettin Bayraktutan’ın da davet edildiği değerlendirme toplantısında, LPG ve akaryakıt ürünlerinin transferinden bölgeye dağıtımına varıncaya kadar çeşitli taşımacılık alternatifleri ele alındı.
1 MİLYON 250 BİN TONLUK AKARYAKIT DAĞITIMI
ERGAZ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yağız, Erzurum’a kazandıracakları 80 bin tonluk Depolama ve Dolum Terminali yatırımı hakkında bilgiler de verdi. Yağız, kredi kullanmadan ve tamamen kendi öz kaynaklarıyla yatırım yaparak büyüyen ERGAZ’ın, Erzurum’da katma değer üretmeye devam edeceğini vurgulayarak, “Depolama ve Dolum Terminali yatırımımız sayesinde yıllık 1 milyon 250 bin tonluk bir akaryakıt transferi ve dağıtımı söz konusu olacak. Yatırımımızı büyük ölçüde tamamladık, Allah’ın izniyle Nisan ayında açılışımızı yapacak ve Erzurum’un bir enerji koridoruna dönüştürülmesi sürecine bizler de bu tesisle katkıda bulunmuş olacağız” diye konuştu.
ERZURUM’DA EN AZ 150 KİŞİLİK İSTİHDAM
ERGAZ’ın 7 adet LPG Depolama ve Dolum Tesisi ile Türkiye’nin bütün bölgelerinde faaliyet gösterdiğini vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Yağız, “Yarım asırlık geçmişiyle; yüzde yüz yerli ve milli sermayenin ürünü olan ERGAZ, Tüplü LPG, Dökme LPG, Otogaz ve Akaryakıt Dağıtıcılığı hizmetini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor. Akaryakıt piyasasındaki pazar payını yeni yatırımlarla sürekli genişleten şirketimiz, Erzurum’da kurduğu bu tesisle minimum 150 kişilik de bir istihdam ortamı oluşturmuş olacak. Son yıllarda uluslararası enerji nakil hatları için adeta bir koridor haline gelmeye başlayan şehrimize ERGAZ olarak biz de böyle bir enerji yatırımını kazandırıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yatırımımız, ERGAZ’ın doğup büyüdüğü bu topraklara şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
ERGAZ HEYETİNDEN VALİ MEMİŞ’E ZİYARET
Öte yandan istişare toplantısının ardından ERGAZ yöneticileri, Depolama ve Dolum Terminali inşaatının devam ettiği bölgedeki saha incelemesinin ardından heyet halinde Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret etti. Makamda bir ara geldikleri Vali Memiş’e, Erzurum’da açılışı Nisan ayında yapılacak olan Depolama ve Dolum Terminali yatırımı hakkında bilgiler aktaran ERGAZ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yağız, söz konusu tesisin, Erzurum’a ekonomik anlamda yepyeni bir cazibe ve çekim alanı oluşturacağını kaydetti.
VALİ MEMİŞ’TEN ERGAZ’A TEŞEKKÜR
Erzurum Valisi Okay Memiş ise, ERGAZ’ın, Türkiye’nin yüz akı sanayi kuruluşlarından birisi olduğunun altını çizerek, “Böylesine güzide bir markanın, esasen ait olduğu topraklarda, Erzurum’daki yatırımlarını genişletip, yeni bir boyut kazandırıyor olması elbette mutluluk verici. Zaten bizim Erzurum’da ve bu bölgede bir enerji üssü olma arzumuz ve bu doğrultuda yürüttüğümüz bir takım çalışmalarımız da var. ERGAZ’ın bu yatırımının da, sürece olumlu katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu yatırımı Erzurum’a kazandırmış olmalarından dolayı yöneticilerinin şahsında ERGAZ’a çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu projenin hayat bulması sürecinde elimizden geleni sonuna kadar yapmaya hazırız” diye konuştu.

ERZURUM

25 Aralık 2019 Çarşamba

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