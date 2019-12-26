Orman işçilerinin kış mevsiminde zorlu mesaisi

ERZURUM'un Oltu ilçesinde orman işçileri, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Güryaprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenen ağaçları keserek, odun haline getiren işçiler, yaptıkları işin çok zor olduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü Oltu'da odun üretimi yapan orman işçileri, zor şartlar altında çalışıyor. Güryaprak Mahallesi'ndeki ormanlıkta uzmanlarca tespit edilen ağaçları kesmek için yapılan ihaleyi kazanan müteahhit firmanın işçileri, sabah erken mesaiye başlıyor. Zor ve tehlikeli iş yapan çalışanlar, motorlu testerelerle kestikleri ağacı daha sonra dallarından ayırıyor. Gün boyu devam eden mesaileri sırasında sabah kahvaltısını ve öğle yemeğini de arazide yiyebilen işçiler, 1520 metrelik odun haline getirdikleri ağaçları daha sonra iş makinelerine yükleyerek, Elazığ'a gönderiyor.

Orman işçisi Hasan Narşap, iklim şartları geçen yıllara göre biraz daha iyi olduğu için ormandaki mesailerinin devam ettiğini söyledi. Narşap, doğayla iç içe çalışmaktan da mutlu olduklarını kaydetti. İşçilerden Sadrettin Kaya ise geçimlerini sağlamak için kış şartlarında bile olsa çalıştıklarını vurguladı.

17 yıldan beri orman işçiliği yaptığını kaydeden Turgay Yılmaz da "Bu sene şansımıza kar çok yağdı, havalar soğuk ama çalışmak zorundayız. Yaklaşık 1 haftalık mesaimiz kaldı. Onu da tamamladıktan sonra bahara kadar iş için bekleyeceğiz" dedi.



ERZURUM 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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