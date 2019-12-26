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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Coşkun ‘Avaz’ıyla coşturdu

İHA

Genç Sanatçı, Turgay Coşkun, 'Çınaraltı Gençlik Söyleşileri' kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Öğrencilerini AVAZ Memleket Türküleri'yle coşturdu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Turgay Coşkun'un AVAZ'ıyla coştuk. Artık bu enerji ile bahara çıkarız" dedi.

Coşkun ‘Avaz’ıyla coşturdu

Genç Sanatçı, Turgay Coşkun, ‘Çınaraltı Gençlik Söyleşileri’ kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Öğrencilerini AVAZ Memleket Türküleri’yle coşturdu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Turgay Coşkun’un AVAZ’ıyla coştuk. Artık bu enerji ile bahara çıkarız” dedi.
Türk Halk Müziği’nin Genç Sanatçılarından Turgay Coşkun, Erzurum’da GSİM’ye ait KYK Yurtlarında Üniversite eğitimi gören öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Eğitim Şube Müdürlüğü’nden Talip Önelge, Vedat Engin ve Gül Gürhayta’nın tertiplediği AVAZ Memleket Türküleri Programı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Çınaraltı Gençlik Söyleşileri ‘kapsamında Erzurum GSİM tarafından gerçekleştirilen AVAZ Memleket Türküleri Programında Türk Halk Müziği’nin genç ve başarılı temsilcilerinden biri olan Turgay Coşkun, salonu hınca hınç dolduran gençlere ve protokole unutulmaz anlar yaşattı.
AVAZ’I ÇIKTIĞINCA KYK ÖĞRENCİLERİNİ COŞTURDU
15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirilen gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Coşkun, yurdun dört bir yöresine ait türküleri seslendirirken, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ı da unutmadı.
Birbirinden anlamlı ve güzel Türkülerimizi seslendiren Coşkun’a salonu dolduran davetliler ve öğrenciler eşlik etti. Öğrencileri coşturan, Coşkun’un, ‘Tamam mı devam mı’ sözlerine üniversiteli gençler ‘Devam’ dedi. Bunun üzerine genç sanatçı alkışlar arasında türkü söylemeye devam etti.
SALON KIRMIZIBEYAZA BÜRÜNDÜ
Turgay Coşkun ile AVAZ Memleket Türküleri programında salonu dolduran KYK öğrencileri, ellerindeki Türk Bayrakları ile ‘Çırpınırdı Karadeniz’, ‘Baş Koymuşum Türkiye’nin yoluna’ ve ‘Mihriban’ gibi parçalara eşlik ederken, ellerindeki Türk Bayrakları ile salonun adeta Kırmızıbeyaza bürünmesini sağladı.
HER TÜRKÜ’NÜN AYRI BİR ÖYKÜSÜ VAR
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Aziz milletimizin acısı, sevinci, yiğitliği, kahramanlığı, vatan sevgisi, sevdası, irfanı ve hikmetini ruhunun imbiğinde demleyip sazı ve sözüyle ete ve kemiğe büründürerek gök kubbeye havalandırdığı türkülerimizin bir diğer adıdır AVAZ” diyerek, birbirinden güzel ve anlamlı Türküleri seslendiren Halk Müziği Sanatçısı Turgay Coşkun’u performansından dolayı kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığ’nın ‘Çınaraltı Söyleşileri’nin KYK’larda üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin yanı sıra sosyal etkinlikleri kapsamında çok önemli aktiviteler olduğunu ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Zeybek, hoyrat, horon, barak, uzun hava, nefes, semah, koşma, bozlak ve gazel gibi değişik isimlerle anılan türkülerimiz; ‘Çanakkale içinde vurdular beni, Ölmeden mezara koydular beni’ diyerek vatan ve millete kınalı kuzu, ‘Turna yardan haber geldi eylenme’, ünlemesiyle nazlı yâre Karacaoğlan, ‘Yiğitler er meydanında dev gerek’ avazıylazalim Bolu Beyine Köroğlu, ‘Aşkın pazarında canlar satılır’ feryadı figanıyla Yaradan’a Yunus olmayı öğrendiğimiz, Şah Hatayi’nin nefesinden ‘Eksiklik kendi özümde’ nidasıyla edep ve erkân talim ettiğimiz okullarımızdır” dedi.
BAHARA KADAR ENERJİMİZİ ALDIK
Turgay Coşkun’un başarılı performansı sayesinde hem protokolün hem de öğrencilerin unutulmaz bir gece yaşadıklarının altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Turgay Coşkun bize vitamin tadında bir konser sundu. Yanık Türküleriyle bizleri efkarlandırdı. Ardından hareketli parçalarıyla bizleri coşturdu. Öğlesine bir enerji topladık ki, bu enerji ile kışı atlatıp bahara çıkarız. İnşallah baharda da kendisini ilimizde tekrar ağırlarız” dedi.
Programın sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile birlikte Türk Halk Müziğe Sanatçısı Turgay Coşkun ile müzisyenleri tebrik etti. Taşkesenligil ve Kaygusuz, Coşkun’a tablo hediye etti.
Konserinde Erzurum Türküleri de seslendiren Turgay Coşkun, Dadaşlar diyarı Erzurum’da gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, GSİM İl Müdürü Fuat Taşkesengil’e bu güzel etkinliği düzenlediği için teşekkür etti.

ERZURUM

26 Aralık 2019 Perşembe

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