Öğrenciler ‘Uçan misafirlerimiz üşümesin’ diye ağaçlara yuva astılar

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Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, “Uçan misafirler üşümesin” diye okul bahçesindeki ağaçlara 60 adet kuş yuvası astılar.

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Birimi tarafından bu yıl 475 adet sosyal sorumluluk projesi desteklendi. Kış şartlarında barınma ihtiyacı duyan göçmen kuşların geçiş güzergahına asılan ahşap kuş evlerinin içerisine koyulan yemler sayesinde kuşlar aç kalmayacak ve soğuktan korunmuş olacak.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri yapmış oldukları bu sosyal projenin kendilerini son derece mutlu ettiğini söylediler.

ERZURUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

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