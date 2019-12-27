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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydemir: ‘Akif’in ufku ufkumuz, davası davamızdır’ Aydemir: ‘Akif, milli dirayet ve manevi tefekkür ...

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hayatının tamamını tevhid ve vahdet imanına hasreden abide bir şahsiyet, tüm medeniyetimiz sahasında mümtaz bir mütefekkir, bütün iman coğrafyamız kaydında birlik ve kardeşlik mesajı veren bir iman adamıdır. ' dedi.

Aydemir: ‘Akif’in ufku ufkumuz, davası davamızdır’ Aydemir: ‘Akif, milli dirayet ve manevi tefekkür sembolüdür’ Aydemir: ‘Akif’i anlamak değerlerimizi anlamaktır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hayatının tamamını tevhid ve vahdet imanına hasreden abide bir şahsiyet, tüm medeniyetimiz sahasında mümtaz bir mütefekkir, bütün iman coğrafyamız kaydında birlik ve kardeşlik mesajı veren bir iman adamıdır. ‘ dedi.
AKİF, MİLLİ MİZAÇ VE MANEVİ TEFEKKÜRÜMÜZÜN SEMBOLÜDÜR
Milli Şair Akif’in hakka vuslatının 83’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milletvekili Aydemir, ‘Milli ve manevi temellerimizi diri tutmak, değerlerimizi canlı kılmak, kıymet hükümlerimizi bir damga halinde küresel izana vurmak, ilelebet hakkı söylemek ve hakka yönelmek niyet ve amacına baş koyan Akif, milli mizaç ve mukaddesata dayalı tefekkürümüzün sembolüdür. ‘ kaydını düştü.
‘AKİF BİR MANA ADAMIDIR’
Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Akif, şüheda coğrafyası vatanı anlayan, ona anlam veren değerleriyle vatan mukaddesini en iyi anlatan, bize ufuk çizen ve ilham veren bir mana adamıdır. Müslüman birliğini oluşturmak, inananları ele ele gönül gönüle kılarak tek cephe halinde görmek isteyen müstesna şahsiyet olan Akif, İla’yı Kemetullah davasının mensubu, bu yolda devleti ebed müddet kılmak fikrinin savunucusudur.’ dedi.
‘BİRLİKTE RAHMET VARDIR’
Milli şair ve mütefekkir, Mehmet Akif’i; milli feraset ve basiretimizin hatırlatıcısı, manevi izan ve ruhumuzun temsilcisi, Kur’andan ilhamını alan yüksek medeniyet ufkumuzun habercisi, ‘Birlikte rahmet vardır’ ilahi mesajının müddeisi’ olarak takdim ve tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Hayat üslubu ve eserleriyle, mübarek ecdadın hassasiyet ve dikkatlerini dile getiren İman ve mücahade adamı Akif; Müslümanları birbirinden uzaklaştıran gaflet ve cehaletin karşısında olmuş, ümmeti vahdet imanında buluşmaya davet etmiştir.’ vurgusunda bulundu.
AKİF’İN ÇAĞRISI
‘Akif, hak yoluna adanmışlığı, o yolda nefisten geçmenin faziletini eser eser kaydeden müstesna bir değerimizdir’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘O, Milli ve Manevi değerlerimizin ifade ettiği izzet, haysiyet ve dirayeti, Asım’ın nesli olarak tasvir ettiği gençliğe bir manevi meşrep ve karakter olarak tavsiye etmiş, ecdadın ufkunda buluşmaya çağrıda bulunmuştur. ‘ dedi.
‘İMANDIR O CEVHER Kİ İLAHİ NE BÜYÜKTÜR’
Milletvekili Aydemir, ‘Mukaddesattan neşet eden ruh, milli dinamizmi, bir imanlı duruş olarak, ‘İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür/İmansız olan paslı yürek sinede yüktür’’ dizeleriyle aktaran Akifimiz, eserlerinde, davranış ve yaklaşımlarında islami letafet ve zerafeti ortaya koymuş, milli hamaset ve dirayeti şahsiyetinde temsil etmiştir. ‘ tespitini paylaştı.
VAHDET VE TEVHİD ÇAĞRISI
Milletvekili Aydemir, ‘Milli Şairimiz Akif, bugün de parçalanmış bir görüntü veren İslam aleminin selameti için yegane yolun vahdet ve tevhidde buluşmak olduğunu kaydetmiş, bu hakikate erişildiğinde, ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz’ kaydında bir metanetin sağlanacağını belirtmiştir. ‘ dedi.
EZAN, BAYRAK VE VATAN
Akif’in ezanı, ‘Bu lahuti sada çıktıkça cuşa cuş olup yerden/İner esrarı kudret Kibriya tavrıyla göklerden” ; vatanı, ‘Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer/Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer’ dizeleriyle berceste bir üslupla tarif ettiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Milli şair Akif bu mukaddeslerin muhafazası yolunda daimi bir birliği işaret etmiş, ‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’ dizeleriyle birliğin dirliği getireceğine dikkat çekmiştir. ‘ değerlendirmesini yaptı.
‘HAKİKİ MÜSLÜMANLIK EN BÜYÜK KAHRAMANLIKTIR’
Milletvekili Aydemir, ‘‘Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır’ diyen Akif, bugün yaptırımlar, spekülasyonlarla milli metanetimizi bozmaya çalışan dış ve iç ihanet odaklarına karşı, yıllar önce bir kayıt düşmüş, ‘Siz ki son lema’ı ümmidisiniz İslamın/Dayanın gayzına artık medeni akvamın’ vurgusuyla imanlı duruş ve kararlılığın her türlü oyun ve hileyi bozacağını belirtmiştir. ‘ dedi.
ALLAH’IN RAHMETİ ÜZERİNE OLSUN
Milletvekili Aydemir, Milli şairimiz, mütefekkir, dava adamı Mehmet Akif’imizi hakka vuslatının 83’üncü yıldönümünde bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyor, Onun İslam Alemi için Cenabı Hakka yönelttiği; ‘Müminlere imdada yetiş merhametinle’ niyazını yürekten paylaşıyoruz. ‘ dedi.

ERZURUM

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:28
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  • İKİNDİ 14:42
  • AKŞAM 17:03
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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