TUSAŞ - Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE günleri başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen TUSAŞTürk Havacılık Uzay Sanayi ARGE Günlerinin ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda başladı.

Açılış konuşmasını yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Erzurum'da iki devlet üniversitesinin de önemli merkezleri olan YÜTAM, diğeri DAYTAM'ı gittiğimiz yerlerde anlattığımızda insanlar doğal olarak bu merkezlerin şehrimize ne kattığını soruyorlar. Bizim de düşündüğümüz bu konu üzerine Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşme yaptık. Görüşme neticesinde iki üniversitenin birlikte hareket etmesi gerektiği kararına vardık. Bu kapsamda ilk adım olarak iki üniversitenin araştırma merkezlerini ortak portal altına alarak hazırlanan bu portalı hiçbir hizmet almadan kendi yazılım ekibi ile oluşturduk” dedi.

Ankara'ya projelerini anlatmak için gittiklerinden de bahseden Çakmak, “Erzurum'da Türkiye'de yürüyen milli projelerin bazı alt sistemlerini gerçekleştirebiliriz.” dedi.

Türkiye'de yürüyen birçok milli proje olduğuna ve bu projelerde hakem olarak yer aldıklarına değinen Çakmak, “Erzurum'daki üniversitelerimizin bu işle uğraşan büyük üniversitelerden farkı yok. Tek sıkıntımız Erzurum'un tanınmaması ve var olan potansiyelin bilinmemesi" dedi.

Çakmak, ayrıca bir ay öncesinde Malezya’da olduklarını ve bir çok teknoloji üniversitesini gezdikleri ve işbirliği protokolleriyle ARGE çalışmalarına hız verdiklerini de belirtti.

TUSAŞ ArGe ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Öztürk, programda "TUSAŞ Tanıtımı, ArGe ve Millileştirme" başlıklı konuşmasında TUSAŞ'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Çakmak, "Hayatta kalabilmenin en önemli yollarından birisi rekabetçi olabilmektir. Bunun için de arkada güçlü bir teknoloji ordusunun olması yani ArGe ile desteklenmesi gerekiyor. Millileşmek, yerlileşmek gibi kavramları kullanmak güzel ama bu o kadar uzun ve zor bir süreç ki bunu başarmak ciddi manada çaba istiyor. Millileşmeyi hızlandırabilmek için kuvvetli ArGe altyapısının bunu desteklemesi lazım. ArGe'siz millileşme olmaz. Çünkü bu bilgiler satın alınabilen bilgiler değildir." dedi.

Program sonunda ETÜ Rektörü, Prof. Dr. Öztürk’e Üniversitenin Yüksek Teknoloji ve Araştırma MerkeziYÜTAM laboratuvarlarında üretilen hediyeyi taktim etti.

ERZURUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

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