Cenaze aracı tipide mahsur kaldı

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Erzurum’un Tekman ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Cenaze aracı iş makinelerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlar Mahallesi'ne giden eski muhtar Hasan Bingöl'ün cenazesi kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Gece yarısı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman Kırsal Hizmetler ekibine gelen ihbar üzerine ekip hemen harekete geçerek cenaze aracını halat bağlayarak mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.

Yoğun fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan kırsal hizmetler ekibi her türlü zorluğu göze alarak cenaze aracını ve cenaze ile beraber gelen vatandaşları yolda bırakmadı.

ERZURUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

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