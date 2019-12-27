Yeni yıla yenilenmiş vücut ile girin

Op.Dr. Arif Eroğlu, JPlasma yöntemi hakkında bilgi verdi.

2019 da en önemli vücut şekillendirme yönteminin JPlasma olduğunu belirten Opr. Dr. Arif Eroğlu, “Vücudunuzun elastin ve kolajen liflerinin gevşemesi ile oluşan elastikiyet kaybının geriye dönmesini, selülit çukurlarınızın düzelmesini, cildinizin sıkılaşmasını ve gençleşmesini istiyorsanız JPlasma’nın olağanüstü etkisinden yararlanmalısınız. Doğru kullanıldığında yüksek tedavi edici gücüne sahip olan lazer ışınları, ultrason ve radyofrekans enerjisi, kontrolsüz ve gelişigüzel maruz kalındığında cilt sağlığını tehdit eden bir düşman gibidir. Enerjiyi yararımıza kullanmak ciddi bir teknoloji ve tecrübe ister. JPlasma’nın sahip olduğu ‘soğuk enerji’ cildimiz için günümüz koşullarında en etkili ve güvenli teknolojidir” dedi.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, JPlasma uygulamasının cilt altı ısının 8085 dereceye ulaştığı halde deri yüzeyi ısısının 4042 dereceyi geçmesine izin vermediği için cilt yanıklarına neden olmadığını belirtti. Opr. Dr. Arif Eroğlu, şimdiye dek cilt yüzeyini 4042 derecelerde tutarken, cilt altı ısısını güvenle 65 derecenin üzerine çıkarabilen başka bir sistem olmadığını söyledi.

Opr. Dr. Arif Eroğlu JPlasma’nın başlıca yararlarını şöyle sıraladı:

“JPlasma Sarkmayı Önler: JPlasma sarkmaya eğilimli ciltlerde hızlı ve etkin bir sıkılaşma oluşturuyor ve cerrahi germe operasyonu riskini azaltıyor. Helyum ve radyofrekans sinerjik enerji kombinasyonu yeni ve sıkı bir doku oluşturmada önemli rol oynuyor. Deri altı dokusu yüksek plazma enerjisi altında kaldığı zaman uyarılarak genç fibroblastlar üretiyor. Birkaç saatlik bir süre JPlasma uygulaması için son derece yeterli.

JPlasma Son Derece Güvenlidir: Helyum gazı, radyofrekans enerjisi ile birleşiyor ve plazma enerjisi oluşuyor. Helyum gazı oldukça güçlü ve soğuk. Plazma enerjisi deri altında bulunan bağ dokularında maksimum sıkılaşma sağlıyor. Plazma enerjisi lazer enerjilerinden daha soğuk olduğu için dokuda yanıklar oluşturmuyor. Deride oluşabilecek çekinti ve dalgalanma (ondülans) denilen düzensizliklere yol açmıyor. JPlasma iyileşme süreci de çok hızlı.

JPlasma Sarkma ve Gevşeme Olan Her Bölgeye Uygulanabilir: JPlasma doku hasarı ve yanık riski olmayan çok güvenli bir teknoloji. Göz kapakları, yanaklar, gıdı başta olmak üzere cerrahisiz yüz germede kullanılıyor. Gevşemiş göbek derisini toparlıyor ve kol içlerini sıkılaştırıyor. JPlasma bir selülit tedavisi olarak da kabul ediliyor. Bacak içleri ve diz üzerindeki dalgalanmaları yok ederken selülite neden olan fibröz septaları kırarak genç, nemli, parlak ve homojen bir doku oluşturuyor.

JPlasma Uygulanan Bölgeler: Karın, Sırt, Bel, Basen, Bacak içi, Diz, Banana hattı, Jinekomasti, Gıdı, Kol,

JPlasma, Cerrahi Germe Operasyonları ile de Kombine Edilebilir: JPlasma tüm cilt germe ameliyatlarıyla rahatlıkla kombine edilebiliyor. 3D Lazer Lipoliz ile birlikte uygulandığında hem uygulanan bölgede incelme sağlanıyor hem de yağların alınması sonrası gevşeyen deride JPlasma ile sıkılaşma maksimuma çıkarılarak son derece tatmin edici ve kalıcı vücut şekillendirme sonuçları elde ediliyor.

JPlasma Sonrasında: Hastalar genellikle birkaç gün içinde gündelik hayatlarına ve işlerine dönebiliyor. JPlasma sonrası ilk ayda daha sıkı ve gergin bir cilt görünümü hızla belirginleşiyor. Hedeflenen sıkılaşma ve cilt gerginliği 3 6 ay aralığında maksimuma çıkıyor ve etkisini uzun yıllar boyu koruyor.”

ERZURUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:03

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.