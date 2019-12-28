Safir saç ekimi ile saçlar daha hızlı uzuyor

Worldplast Hair Center Kurucuları Nihat Tüney ve Oktay Tüney, safir saç ekimi hakkında bilgiler verdi.

Nihat Tüney ve Oktay Tüney, “FUE tekniği 2004 yılından beri yaygın bir şekilde saç ekiminde kullanılmaktadır. İlk dönemde uygulanan saç kanalı açma yöntemlerinde çelik uçlu bıçaklar kullanılmaktaydı. Zaman içinde körelen bu bıçaklar, kanal açılan alanda daha fazla deformasyona neden olarak iyileşme sürecini uzattığı gözlendi. Alternatif arayışlar sonrasında Sapphire Blade ürünleri geliştirildi. Bu FUE yönteminde kanal açmada bir devrim olarak adlandırıldı. Normal bıçakların yerine safir uçlu bıçaklarla kanallar açılar işlemler yapılmaya başladı. Safir, yeryüzünde bulunan sağlam, keskin ve pürüzsüz yapısıyla özel bir elementtir. Saç kanallarının açılmasında özel işlenmiş safir bıçakların kullanılmasıyla Sapphire bıçak FUE tekniğinde uygulanmaya başlandı. FUE yönteminin en önemli aşaması olan kanal açma bölümünde kullanılan bu özel ürünler, artıları ile kısa sürede popüler oldu. Kliniğimizde de FUE yönteminde bu ürünlerin kullanılmasına karar verildi ve uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bu şekilde iyileşme süreçleri kısalarak, uygulama yapılan hastalarımızın memnuniyeti de artığı gözlenmiştir. Uygulamadan alınan randıman, aletin yaygın kullanımı da beraberinde getirmiştir. Çelik bıçaklara nazaran daha etkin sonuçlar neden alınmaktadır? Bunun en büyük nedeni safirin pürüzsüz yapısı ve sertliği diyebiliriz. Yıpranması zor olan bu ürün, cilt üzerinde kanallar açarken, daha etkili, daha az hasar verici ve daha küçük olmalarını sağlar. Saç ekiminin en önemli aşaması olan kanal açma işlemi için tüm artıları sağlamış olmasından kaynaklı olarak, işlem sonuçlarının da kusursuz olduğu gözlemlenir. Yapılan araştırmaların, diğer yöntemlere göre Sapphire bıçak ile yapılan uygulamaların kıyaslandığında; yüzde 1015 oranında saçların daha hızlı uzadığını, yüzde 30 oranında daha yoğun saç çıktığını, Daha doğal bir görünüme sahip olunduğunu, Doku açılmalarının daha küçük olmasından dolayı, daha hızlı iyileşme görüldüğü, Ödem oluşumunun daha az olduğu, sonuçları elde edilmiştir” dedi.

Nihat Tüney, çok tercih edilen FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yönteminin uygulanma aşamaları hakkında şu bilgileri verdi:

“1 saat kadar süren ilk aşamada ense bölgesinde bulunan saçlar tıraş edilir. Bunun nedeni ise saçların rahat bir şekilde alınabilmesi için 0,3 mm uzunlukta olmaları gerekir. Alan lokal anestezi ile uyuşturularak, hastanın acı ve ağrı hissetmesinin önüne geçilir. Yaklaşık 3 saat civarı süren ikinci aşamada, saçların alınması işlemidir. Bu işlem 0,8 ya da 1 mm ölçülerinde punçlar ile yapılır. Alınan saçlar 100 adetlik gruplar halinde, steril ve besleyici içeriğe sahip solüsyon içine alınır. Bu şekilde saç kalitesinin düşmesi önlenmiş olacaktır. Üçüncü aşamada saç ekimi yapılacak alanın belirlenmesine başlanır. Ön saç çizgisi daha önce planlanan şekilde çizilir. Ekim yapılacak alana yine ağrı ve acıya karşı lokal anestezi yapılır. Saç analiz edilerek, çap ve derinlik durumları incelenir. Hazır edilen alana kanallar açılır. Kanal açma işlemleri aşamanın en dikkat edilecek bölümüdür. Burada, saçın şekline, açısına, derinliğine önem verilmelidir. Açılan kanallara saçlar ekilerek işlem sonlanmış olur.”

Oktay Tüney, Safir FUE ile kanal açmanın avantajlarını şöyle sıraladı:

“Klasik FUE yöntemi ile kıyas yapıldığında, safir bıçaklar cilde kesi atarken oluşan titreşimi azaltır. Titreşimin azalması, uygulama bölgesinde doku hasarı ve travmaların minimum seviyeye inmesine yardımcı olur.

Safir bıçaklar ince yapısı ve ufak kesiler nedeni ile daha yoğun greft ekimine imkan sağlar. Santimetre kareye 4045 adet monte edilmesi daha gür bir yapı sağlar.

İleri düzeyde kayıp olan kişilerde bile çok başarılı sonuçların alınmasını sağlar.

Postoperatif dönemde hastaların daha rahat aşmasına yardımcı olur.

Açılan kanalların mikro yapıda olması nedeniyle greftlerin ekim sonrasında yerlerinde oynaması veya aşılarının değişme riski ortadan kalkar.

Sapphire uçla FUE uygulaması, kullanılan ekipmanlar ve alınan sonuçlar açısından karşılaştırıldığında, kalitenin daha yüksek olduğu gözlemlenir.

Çelik uçlu eski nesil bıçaklarla karşılaştırıldığında, keskinliğini kaybetmeyen safir uçların, doku hasarlarına sebep olmaması nedeniyle, iyileşmenin de hızlı ve kusursuz olduğu gözlenmiştir.

Metale karşı hassas ve alerjik olan hastalarda da saç ekiminin gerçekleşmesine olanak sağlar.

Tüm bu değerlendirmeler ve analizler göstermiştir ki; kliniğimizde de uygulanmakta olan Sapphire FUE tekniği, hastalarımıza birden fazla avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle kliniğimizde en sık uygulanan ve tercih edilen yöntemdir.”

ERZURUM 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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