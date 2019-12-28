Safir saç ekimi ile saçlar daha hızlı uzuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Safir saç ekimi ile saçlar daha hızlı uzuyor

İHA

Worldplast Hair Center Kurucuları Nihat Tüney ve Oktay Tüney, safir saç ekimi hakkında bilgiler verdi.

Safir saç ekimi ile saçlar daha hızlı uzuyor

Worldplast Hair Center Kurucuları Nihat Tüney ve Oktay Tüney, safir saç ekimi hakkında bilgiler verdi.
Nihat Tüney ve Oktay Tüney, “FUE tekniği 2004 yılından beri yaygın bir şekilde saç ekiminde kullanılmaktadır. İlk dönemde uygulanan saç kanalı açma yöntemlerinde çelik uçlu bıçaklar kullanılmaktaydı. Zaman içinde körelen bu bıçaklar, kanal açılan alanda daha fazla deformasyona neden olarak iyileşme sürecini uzattığı gözlendi. Alternatif arayışlar sonrasında Sapphire Blade ürünleri geliştirildi. Bu FUE yönteminde kanal açmada bir devrim olarak adlandırıldı. Normal bıçakların yerine safir uçlu bıçaklarla kanallar açılar işlemler yapılmaya başladı. Safir, yeryüzünde bulunan sağlam, keskin ve pürüzsüz yapısıyla özel bir elementtir. Saç kanallarının açılmasında özel işlenmiş safir bıçakların kullanılmasıyla Sapphire bıçak FUE tekniğinde uygulanmaya başlandı. FUE yönteminin en önemli aşaması olan kanal açma bölümünde kullanılan bu özel ürünler, artıları ile kısa sürede popüler oldu. Kliniğimizde de FUE yönteminde bu ürünlerin kullanılmasına karar verildi ve uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bu şekilde iyileşme süreçleri kısalarak, uygulama yapılan hastalarımızın memnuniyeti de artığı gözlenmiştir. Uygulamadan alınan randıman, aletin yaygın kullanımı da beraberinde getirmiştir. Çelik bıçaklara nazaran daha etkin sonuçlar neden alınmaktadır? Bunun en büyük nedeni safirin pürüzsüz yapısı ve sertliği diyebiliriz. Yıpranması zor olan bu ürün, cilt üzerinde kanallar açarken, daha etkili, daha az hasar verici ve daha küçük olmalarını sağlar. Saç ekiminin en önemli aşaması olan kanal açma işlemi için tüm artıları sağlamış olmasından kaynaklı olarak, işlem sonuçlarının da kusursuz olduğu gözlemlenir. Yapılan araştırmaların, diğer yöntemlere göre Sapphire bıçak ile yapılan uygulamaların kıyaslandığında; yüzde 1015 oranında saçların daha hızlı uzadığını, yüzde 30 oranında daha yoğun saç çıktığını, Daha doğal bir görünüme sahip olunduğunu, Doku açılmalarının daha küçük olmasından dolayı, daha hızlı iyileşme görüldüğü, Ödem oluşumunun daha az olduğu, sonuçları elde edilmiştir” dedi.
Nihat Tüney, çok tercih edilen FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yönteminin uygulanma aşamaları hakkında şu bilgileri verdi:
“1 saat kadar süren ilk aşamada ense bölgesinde bulunan saçlar tıraş edilir. Bunun nedeni ise saçların rahat bir şekilde alınabilmesi için 0,3 mm uzunlukta olmaları gerekir. Alan lokal anestezi ile uyuşturularak, hastanın acı ve ağrı hissetmesinin önüne geçilir. Yaklaşık 3 saat civarı süren ikinci aşamada, saçların alınması işlemidir. Bu işlem 0,8 ya da 1 mm ölçülerinde punçlar ile yapılır. Alınan saçlar 100 adetlik gruplar halinde, steril ve besleyici içeriğe sahip solüsyon içine alınır. Bu şekilde saç kalitesinin düşmesi önlenmiş olacaktır. Üçüncü aşamada saç ekimi yapılacak alanın belirlenmesine başlanır. Ön saç çizgisi daha önce planlanan şekilde çizilir. Ekim yapılacak alana yine ağrı ve acıya karşı lokal anestezi yapılır. Saç analiz edilerek, çap ve derinlik durumları incelenir. Hazır edilen alana kanallar açılır. Kanal açma işlemleri aşamanın en dikkat edilecek bölümüdür. Burada, saçın şekline, açısına, derinliğine önem verilmelidir. Açılan kanallara saçlar ekilerek işlem sonlanmış olur.”
Oktay Tüney, Safir FUE ile kanal açmanın avantajlarını şöyle sıraladı:
“Klasik FUE yöntemi ile kıyas yapıldığında, safir bıçaklar cilde kesi atarken oluşan titreşimi azaltır. Titreşimin azalması, uygulama bölgesinde doku hasarı ve travmaların minimum seviyeye inmesine yardımcı olur.
Safir bıçaklar ince yapısı ve ufak kesiler nedeni ile daha yoğun greft ekimine imkan sağlar. Santimetre kareye 4045 adet monte edilmesi daha gür bir yapı sağlar.
İleri düzeyde kayıp olan kişilerde bile çok başarılı sonuçların alınmasını sağlar.
Postoperatif dönemde hastaların daha rahat aşmasına yardımcı olur.
Açılan kanalların mikro yapıda olması nedeniyle greftlerin ekim sonrasında yerlerinde oynaması veya aşılarının değişme riski ortadan kalkar.
Sapphire uçla FUE uygulaması, kullanılan ekipmanlar ve alınan sonuçlar açısından karşılaştırıldığında, kalitenin daha yüksek olduğu gözlemlenir.
Çelik uçlu eski nesil bıçaklarla karşılaştırıldığında, keskinliğini kaybetmeyen safir uçların, doku hasarlarına sebep olmaması nedeniyle, iyileşmenin de hızlı ve kusursuz olduğu gözlenmiştir.
Metale karşı hassas ve alerjik olan hastalarda da saç ekiminin gerçekleşmesine olanak sağlar.
Tüm bu değerlendirmeler ve analizler göstermiştir ki; kliniğimizde de uygulanmakta olan Sapphire FUE tekniği, hastalarımıza birden fazla avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle kliniğimizde en sık uygulanan ve tercih edilen yöntemdir.”

ERZURUM

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da HDP'li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da HDP'li 15 meclis üyesi görevden ...
Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu
YEREL HABERLER Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu
Fitoterapi kanser hastalarına çare olabiliyor
YEREL HABERLER Fitoterapi kanser hastalarına çare olabiliyor
Obezitenin tüm vücuda etkilerine dikkat
YEREL HABERLER Obezitenin tüm vücuda etkilerine dikkat
Boksun şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Boksun şampiyonları belli oldu
Saç dökülmesini tetikleyen durumlara dikkat
YEREL HABERLER Saç dökülmesini tetikleyen durumlara dikkat
Ömeroğlu: “Cinsel istismar eğitimlerine son verilmeli”
YEREL HABERLER Ömeroğlu: “Cinsel istismar eğitimlerine son ...
Şenkaya Belediyesi’nden örnek hizmet
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi’nden örnek hizmet
Tutuklanan sürücünün kızı: Yeni yıla babamla girmek istiyorum
YEREL HABERLER Tutuklanan sürücünün kızı: Yeni yıla babamla girmek ...
Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu
YEREL HABERLER Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu
Sanat müziğini sevdirmek için afiş sergisi açtılar
YEREL HABERLER Sanat müziğini sevdirmek için afiş sergisi açtılar
İzcilerden Sarıkamış şehitleri için anlamlı belgesel
YEREL HABERLER İzcilerden Sarıkamış şehitleri için anlamlı belgesel
Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş Sergisi
YEREL HABERLER Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş ...
Erzurum’da lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Erzurum’da lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü
Baş ağrısında acil durum sinyalleri
YEREL HABERLER Baş ağrısında acil durum sinyalleri
İspir ilçesinde Muhtarlar Dernek Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi
YEREL HABERLER İspir ilçesinde Muhtarlar Dernek Başkanlığına Yaşar ...
Büyükşehir’den Erzurum’a Bilim Merkezi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Erzurum’a Bilim Merkezi
Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı’ndan üyelerine indirim jesti
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı’ndan üyelerine ...
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar: “Kapalı halk pazarları yapacağız”
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Başkanı Uçar: “Kapalı halk ...
Gelin görümce iki saat arayla vefa etti
YEREL HABERLER Gelin görümce iki saat arayla vefa etti
Filipinli Ramosa Allahuekber Dağları'nda Müslüman oldu
YEREL HABERLER Filipinli Ramosa Allahuekber Dağları'nda Müslüman ...
İzciler, Sarıkamış şehitleri için karlı dağları aşarak eksi 10 derecede çadırda sabahladı
YEREL HABERLER İzciler, Sarıkamış şehitleri için karlı dağları ...
Balkan yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Balkan yarışları nefes kesti
HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı görevden alındı
YEREL HABERLER HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı görevden alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X