Obezitenin tüm vücuda etkilerine dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Obezitenin tüm vücuda etkilerine dikkat

İHA

Op.Dr. Mehmet Yalım Uçtum, obezitenin vücuda etkileri hakkında bilgiler verdi.

Obezitenin tüm vücuda etkilerine dikkat

Op.Dr. Mehmet Yalım Uçtum, obezitenin vücuda etkileri hakkında bilgiler verdi.
Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Yalım Uçtum, "Obezite, vücudumuzda aşırı miktarda yağ birikmesidir. Bir başka tanımlama ise vücuda alınan enerjinin harcanandan daha fazla olması durumudur. Dünya Sağlık örgütü verilerine göre, 2017 yılı itibari ile dünyada yaklaşık 2 milyar kişi obezite ile mücadele etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı araştırmasına göre; ülkemizde her 5 kişiden birisi obez. Obezite oranları erkeklerde yüzde 15, kadınlarda ise yüzde 24 dür. Yanlış ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, hormonal hastalıklar, yetersiz fiziksel aktivite, genetik etmenler, kullanılan ilaçlar, psikolojik faktörler ve sosyoekonomik faktörleri sayabiliriz. Obeziteyi sınıflandırmak için Vücut Kitle İndeksi VKİ oranı (BMI; Body Mass Index) kullanılmaktadır. Bu oran kişinin kilosunun, boyunun karesine bölünmesi ile elde edilen Obezitenin vücudumuzdaki bütün sistemler üzerine önemli negatif etkileri vardır. Bunlar; yüksek tansiyon, tip 2 Şeker hastalığı, yüksek kolesterol değerleri (Total kolesterol ve LDL), Düşük iyi kolesterol değerleri HDL, Yüksek kan lipid oranları, Uyku apnesi ve uyku bozuklukları, Metabolik Sendrom, Koroner kalp hastalığı, İnme, Safra kesesi hastalıkları, Eklem rahatsızlıkları, Depresyon ve anksiyete, Hayat kalitesinde düşüklük. Başlıca meme ve kalın bağırsak olmak üzere belirli kanserlerin görülme sıklığında artış. Tüm bu sebeplerden dolayı obez hastalarda ölüm oranı artmıştır. Obez kişiler normal kilolu kişilere göre ortalama 1012 sene daha az yaşarlar" dedi.
Obezitede yaşam kalitesinin ciddi olarak bozulduğunu ifade eden Op.Dr. Uçtum, "Obezite, fiziksel hareketinizi kısıtlar, yaygın vücut ağrılarına ve yorgunluğa sebep olur. Amerika'da yapılan bir çalışmada morbid obez kadınların normal kilolu kadınlara göre 4 kat daha fazla depresyona girdikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, psikososyal uyum ile kilo arasında direk ilişki saptanmış ve kilo kaybı ile hayat kalitesinin arttığı kesin olarak ortaya konulmuştur. Obezite ameliyatı geçiren hastaların yüzde 95 inin hayat kalitesinin arttığı ortaya konulmuştur. Obezite tedavi edilebilir ve geri döndürülebilir bir rahatsızlıktır. Günümüzde 3 temel tedavisi vardır. Bunlar; İlaç tedavisi, Diyet ve egzersiz, Obezite Cerrahisi. Obeziteden korunmak için temel olarak daha az gıda tüketmek, yağlı, karbonhidrattan zengin yüksek kalorili gıdalardan uzak durmak ve düzenli egzersiz yapmak gerekir. Toplumda bu kadar yaygın olduğu göz önününe alındığında, diyet ve egzersizin çok yetersiz kaldığı açıktır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki morbid obezite tedavisinde cerrahi dışı yöntemlerle kalıcı kilo verme oranı yüzde 2 civarındadır. Günümüzde morbid obezitenin kalıcı ve kesin tedavisi cerrahidir. Obezite cerrahisi (bariatrik cerrahi) obeziteyi gidermek amacı ile yapılan cerrahi müdahalelerin tamamına verilen isimdir. Obezite cerrahisi: VKİ >40 kg/m üzerinde olan tüm morbid obez kişilere, VKİ 3539.9 kg/m arasında ve eşlik eden yandaş hastalıklara(şeker hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, uyku sorunları, eklemlerle ilgili sorunlar, depresyon, cinsel işlev bozuklukları) sahip olan kişilere, En az 3 yıldır obezite olması ve minimum 6 aylık 2 diyet programı uygulamış olmak gereklidir. Uygulanmadığı durumlar; Anestezi uygulamasının çok riskli olduğu "kontrolsüz sistemik hastalığı" mevcut olan kişilere, Hayatı boyunca diyeti hiç denememiş olmak, Yapılacak işlemleri anlayamayacak ölçüde zihinsel problemi olanlara, Sosyal yönden yalnız, ev ortamı desteği alamayacak olanlara, Tedavi gerektiren psikiyatrik sorunu olan kişilere, İlaç, alkol veya madde bağımlısı olanlara, Tümüyle hareketsiz hastalara, Ergenlik çağından küçük ya da 70 yaşından büyük olmak. Obezite ameliyatlarının risklerini kabaca 2 şekilde sınıflandırabiliriz. Anesteziye bağlı oluşabilecek risklerin içinde olduğu tüm ameliyatlarda geçerli olabilen genel risklerdir. Bunun dışında obezite cerrahisine bağlı muhtemel yan etki ve riskler mevcuttur. Genel riskler; Anestezi ; Günümüz anestezi teknolojisi ile tüm hayati bulguların anlık takibi ve gerektiğinde anlık müdahaleler ile anestezinin riskleri neredeyse ihmal edilebilecek bir düzeye (1/20 000 1/ 30 000) inmiş durumdadır. Bacaklarda Pıhtı Oluşumu ve Akciğer Embolisi ; Obezite (bariatrik) cerrahi riskleri arasında yer alan bacaklarda pıhtı oluşumu ve akciğerlere atması (emboli) aşırı kiloya bağlı oluşan bir risktir. Beden kitle indeksi 35 ve üzerinde olan kişilerin günlük hayatlarında mevcut olan bir risktir. Bu operasyonlar sonrasında kilo vermeye bağlı riskler azalırken ameliyat sonrasında kan sulandırıcı iğneler ve giyilen emboli çorabı sayesinde risk minimize edilmektedir" açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da HDP'li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da HDP'li 15 meclis üyesi görevden ...
Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu
YEREL HABERLER Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu
Fitoterapi kanser hastalarına çare olabiliyor
YEREL HABERLER Fitoterapi kanser hastalarına çare olabiliyor
Safir saç ekimi ile saçlar daha hızlı uzuyor
YEREL HABERLER Safir saç ekimi ile saçlar daha hızlı uzuyor
Boksun şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Boksun şampiyonları belli oldu
Saç dökülmesini tetikleyen durumlara dikkat
YEREL HABERLER Saç dökülmesini tetikleyen durumlara dikkat
Ömeroğlu: “Cinsel istismar eğitimlerine son verilmeli”
YEREL HABERLER Ömeroğlu: “Cinsel istismar eğitimlerine son ...
Şenkaya Belediyesi’nden örnek hizmet
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi’nden örnek hizmet
Tutuklanan sürücünün kızı: Yeni yıla babamla girmek istiyorum
YEREL HABERLER Tutuklanan sürücünün kızı: Yeni yıla babamla girmek ...
Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu
YEREL HABERLER Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu
Sanat müziğini sevdirmek için afiş sergisi açtılar
YEREL HABERLER Sanat müziğini sevdirmek için afiş sergisi açtılar
İzcilerden Sarıkamış şehitleri için anlamlı belgesel
YEREL HABERLER İzcilerden Sarıkamış şehitleri için anlamlı belgesel
Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş Sergisi
YEREL HABERLER Meslek Yüksekokulu Grafik bölümü öğrencilerinden Afiş ...
Erzurum’da lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Erzurum’da lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü
Baş ağrısında acil durum sinyalleri
YEREL HABERLER Baş ağrısında acil durum sinyalleri
İspir ilçesinde Muhtarlar Dernek Başkanlığına Yaşar Dursun seçildi
YEREL HABERLER İspir ilçesinde Muhtarlar Dernek Başkanlığına Yaşar ...
Büyükşehir’den Erzurum’a Bilim Merkezi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Erzurum’a Bilim Merkezi
Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı’ndan üyelerine indirim jesti
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı’ndan üyelerine ...
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar: “Kapalı halk pazarları yapacağız”
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Başkanı Uçar: “Kapalı halk ...
Gelin görümce iki saat arayla vefa etti
YEREL HABERLER Gelin görümce iki saat arayla vefa etti
Filipinli Ramosa Allahuekber Dağları'nda Müslüman oldu
YEREL HABERLER Filipinli Ramosa Allahuekber Dağları'nda Müslüman ...
İzciler, Sarıkamış şehitleri için karlı dağları aşarak eksi 10 derecede çadırda sabahladı
YEREL HABERLER İzciler, Sarıkamış şehitleri için karlı dağları ...
Balkan yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Balkan yarışları nefes kesti
HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı görevden alındı
YEREL HABERLER HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı görevden alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X