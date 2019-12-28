Genital estetik uygulamalarda simetrik tedavi çok önemli

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, genital estetik uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer, “Son yıllarda genital estetik işlemler ve ameliyatlar sıklıkla yapılmaya başlandı. Genital estetik işlemler deyince ilk akla gelen dış genital bölgede cildin kırışıklıklarının , renk koyuluklarının tedavisi gelir. Genital estetik ameliyatlar deyince ; Labioplasti , vajen sarkmalarının onarımı ( sistosel ,rektosel , enterosel onarımı ) ,idrar kaçırma ameliyatları, rahim sarkmalarında yapılan rahim asma ameliyatları akla gelir. Dış genital bölgenin estetik ve güzel görünebilmesi için simetrik olması önemlidir. Çoğu kadın simetrik olmayan iç dudaklar nedeniyle labioplasti ameliyatı olmak isterler. Labioplasti ameliyatının kadında memnuniyet oluşturması için üç nokta önemlidir: Görüntünün simetrik olması, doğal olması, his kaybı olmaması. Bu üç konuda dikkatli davranılarak yapılan ameliyatlarda yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir” dedi.

Normal doğum sırasında atılan doğum dikişlerinde dokuların karşılıklı gelmesine bağlı olarak vajen girişinde asimetrik görüntülerin meydana gelebildiğini ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Bazen de yara iyileşmesinde oluşan olumsuzluklar nedeniyle doğum dikişleri açılır ve kötü bir yara iyileşmesi olur. Bu da hem asimetrik hem de düzgün olmayan bir cilt dokusu oluşturur. Vajen girişi geniş ve hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir. Tüm ameliyatlarda genel prensip ; dokulara saygılı olmak yani gereksiz kesi ve travmalardan kaçınmak olmalıdır. Bu sayede dikiş sırasında dokuları karşılıklı getirebilmek daha kolay olacak ve yara iyileşmesi daha iyi olacaktır. Dikişlerin mümkün olan en kısa sürede eriyen materyallerden seçilmesi ve estetik dikiş tekniklerinin seçilmesi de iyileşme sonrasında görüntünün düzgün ve güzel olmasını sağlayacaktır. Özellikle iç dudak ameliyatlarında var olan doku küçük olduğundan çok dikkatli olmalı. Yapılacak hatalı ameliyatlarda düzeltmek çoğu zaman imkansız olmaktadır. Sonuç olarak ; Estetik kelimesi göze hoş gelen anlamı taşır. Genital işlemlerin ve ameliyatların estetik olmasında simetrik ve düzgün olması önem taşır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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