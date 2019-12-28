Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, yeni yıla fit girmenin yolları hakkında bilgi verdi.

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “Yeni yıl programları haftalar öncesinden yapıldı. Giyilecek elbiselerde şık ve fit görünmekle birlikte yeni yılın ilk gününe yılbaşı gecesinin pişmanlığını yaşamadan uyanma kaygısı şimdiden başladı. Bu kaygıyı yaşamadan yeni yılın tadını çıkarmak için yapacağım küçük tavsiye ve uyarılara kulak verin derim. Yılbaşı gününe kahvaltıdan itibaren dikkat ederek başlayın.1 veya 2 dilim tam buğday ekmeği, 1 tane haşlanmış yumurta, bol yeşillikli söğüş ve biraz peynir veya 1 su bardağı süt içine kullanacağınız yulaf ezmesi sizi tok tutacaktır. Öğle yemeği için zeytinyağlı yemekler veya salata tüketin. Akşam hazırlıkları devam ederken ara öğünleri ihmal etmeyin. Ara öğün tüketimi akşam yemeğine aç oturmanızı engelleyecek ve çabuk doymanızı sağlayacaktır” dedi.

Akşam programında eğer açık büfeden oluşan bir parti ise tabağın büyük kısmını sebze ve meyvelerle doldurulması gerektiğini ifade eden Erkek, “Tabi ki müziğin ritmine uyum sağlayıp dans ederek kalori yakın. Restoranda yemek programı yaptıysanız; yılbaşı menüsünü önceden inceleyip menüden yağlı olanları eleyin. Çorba, zeytinyağlı salata ve yoğurtlu mezeleri tercih edin. Tatlı olarak da sütlü veya meyveli tatlıları seçin. Evde yapılacak PTT programında ise; geceye aç başlamamak önemli. Ana yemek yağsız hindi eti yanında bol salata olabilir. Çorba veya pilav yemekler arasında olacaksa porsiyon miktarınızı abartmamaya özen gösterin. Gece boyunca atıştırmalık tabaklarınızı sebze ve meyveler oluştursun. 2 ceviz, 5 fındık, 5 fıstık, 1’er yemek kaşığı dolusu kuru üzüm, kuru erik ve beyaz leblebiden oluşan bir kase kuruyemiş gecenize eşlik etsin. Yılbaşı yemeğinde alkol alacaksanız, alkol oranı ve kalorisi düşük olan alkol grubunu tercih edebilirsiniz. Şarap en iyi alkol tercihi olacaktır. Alkolü aç karnına değil yemeklerle birlikte tüketmeye özen gösterin. Yeni yılda değişime kendinizden başlayın” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:04

YATSI 18:29

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