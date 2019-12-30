Güney Vakfı’nda “Sarıkamış Harekatı ve Enver Paşa” konferansı

Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cuma günü konferanslarının bu hafta ki konuğu Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretimi Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olan Yavuz Özdemir, "Sarıkamış Harekatı ve Enver Paşa" konulu sunumu ile oldu.

Özdemir, konuşmasına ilk önce Sarıkamış Harekatına katılan asker sayısını belirterek başladı. Özdemir "Öncelikle günümüz tarihçileri maalesef tarihi anlatırken romantizm yapıyor. Bu da bizim gerçek tarihimizin anlatımında çok sakıncalı sonuçlar doğuruyor. Sarıkamış Harekatında ölen şehit sayılarımızda olan yanlışlık gibi bir çok olayın yanlış anlaşılmasına sebebiyet veriyor. Ayrıca bilmeliyiz ki bölgemizde yasayan Ermeniler ile beraber bazı yerel aileler de bu harekat sırasında Ruslara yardım etmiştir.

Sarıkamış Harekatında şehit olan asker sayımızın tek bir kurşun dahi sıkmadan 90 bin olduğu görüşü maalesef ülkemizde bilinen en büyük yanlışlardan birisidir. Bunun yapılma sebebini ise Sarıkamış bölgesinin turizm sektörüne katkısı olacağı belirtilmiştir. Bu durum turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak yerde ülkemizin onurunu ve gururunu zedeleyen bir bilgidir. Ayrıca belirtmeliyim ki bu harekat sırasında her iki ordunun göğüs göğüse çarpışmasından dolayı 21 bin de Rus askeri ölmüştür. Ruslar bu rakamları abartmadan gerçekçi bir şekilde anlatmıştır. Biz ise hala romantizm yapmaktayız. Tüm bu vesileler ile Günümüz tarihçilerinden ricam şudur ki tarihi olaylarımızı gerçekliğiyle anlatalım. Aksi bir anlatımın ne milletimize ne de ülkemize bir faydası olmaz hatta zararı olur." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Özdemir'in yaptığı sunumun ardından Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan şu ifadeleri kullandı. "Yavuz Özdemir hoca, Sarıkamış Harekatı ile ilgili yazdığı makaleler ve kitaplar ile Türkiye'de ismini duyuran hocalardan birisidir. Bizde bu bilinçle Sarıkamış Harekatını en doğru şekilde dinlemek için Yavuz Özdemir hocayı vakfımızda ağırladık. Bizlere verdiği değerli bilgilerden dolayı kendisine çok teşekkür ederim." dedi.

Ardından Prof. Dr. Alpaslan Ceylan Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Özdemir'e teşekkür belgesi takdim etti.

ERZURUM 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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